La crónica: Un gol del central Lautaro en el 97' da la primera alegría al renovado Villarreal B (1-0)

Casi sobre la bocina, en el minuto 97, el Villarreal B derrotó al Alcorcón en el Mini Estadi con un gol del central Lautaro. Se hizo justicia en el marcador. Si bien el primer tiempo estuvo más igualado, tras el descanso el filial amarillo dio un paso adelante, arriesgo más y cuando el tiempo de prolongación se estaba agotando, un centro de Luis Quintero fue rematado a la red por el central argentino Lautaro, uno de los más destacados del partido inaugural para un equipo groguet peleón y ambicioso.

El primer tiempo resultó tremendamente igualado. La posesión estuvo equilibrada, a pesar de que el conjunto alfarero tuvo un poco más de presencia en el juego. El filial amarillo, con varios debutantes en el equipo, entre ellos el juvenil de segundo año Carlos Maciá en el centro del campo, tuvo sus momentos de dominio, de llegada al área rival, aunque no pudo cristalizar ninguna de las pocas ocasiones en las que se aproximó al área del Alcorcón.

Precisamente, el ilicitano Maciá estuvo activo en el juego del centro del campo, junto al incansable Alassane Diatta, y la participación siempre activa y presente del argentino Facundo Viveros que esta temporada parece ser que quiere tener mucho peso en este renovado final. Enfrente, el rival presentó una medular muy aguerrida con Yael. Aguado y Rafa Llorente.

Sin acierto

Los unos y los otros quisieron hacer algo más, pero no lo consiguieron. En el minuto 13 el visitante Yael lanzó alto, replicó Facundo Viveros en el minuto 27, aunque el esférico salió por encima del larguero. Luego la tuvo el lateral visitante Sergio Nieto, directamente fuera. Y en el 38 el delantero local Albert García lanzó con potencia desde la frontal, pero Gaizka Ayesa se lanzó bien y blocó.

Con el 0-0 se llegó al descanso. Y sin cambios arrancó el segundo tiempo. Esta segunda parte tuvo a un dominador claro: el Villarreal B. Albert García probó suerte antes de caer el segundo minuto del encuentro. Además, el VAR que entra en funcionamiento esta temporada en la categoría aclaró que el gol fantasma reclamado por Barry en el minuto 56 no entró.

Al partido se le tuvieron que añadir siete minutos, pues en ese momento fue cuando el Mini saltó de alegría con el gol del central Lautaro tras un pase de Luis Quintero. Ahí terminó el duelo y se confirmó la primera victoria del filial.

Ficha técnica:

-1- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Jean Ives, Lautaro, Iván Rodríguez; Alassane, Carlos Maciá; Luis Quintero, Facundo, Barry (Víctor Moreno, min. 68); y Albert García (Hugo López, min. 65).

-0- Alcorcón: Gaizka Ayesa; Pol Domingo, Iván Pérez (Lanchi, min. 41), Joan Rojas (David Navarro, min. 81), Sergio Nieto, Jordi Pola; Rafa Llorente, Aguado (Blanco, min. 81), Yael, Mariano (Samu, min. 81); y Esteban Aparicio (Vacas, min. 68).

Árbitro: Gonzalo Romero (Tarragona). Amonestó a los locales Lautaro e Iván Rodríguez; y al visitante Rafa Llorente.

El Gol: 1-0. Min. 97: Lautaro.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 900 espectadores.