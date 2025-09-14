La crónica: Aixa Salvador salva un punto para el Villarreal femenino ante el Betis en el minuto 95 (1-1)

In extremis. Sobre la bocina. En el último suspiro, como lo quieran ustedes decir. El Villarreal femenino arrancó un buen punto del campo del Real Betis, en el minuto 95, y casi a la desesperada porque la colegiada iba a decretar el final del partido (1-1). Aixa Salvador subió a rematar y logró conectar con el balón al fondo de las mallas. Mediada la primera parte las verdiblancas se habían adelantado en el marcador.

Fue un partido bien disputado por las vila-realenses, pero no encontraron premio a su ambición hasta que el tiempo ya estaba casi cumplido. En la primera parte hubo dominio alterno. El Real Betis quiso imponer su ley. Dominó un poco más, pero las muchachas de Jordi Ferriols se ordenaron bien en el terreno de juego. El único gol del primer tiempo lo anotó Yasmine Zounir en el minuto 27.

En la segunda parte hubo más llegadas, más disparos y más emoción. Pudo empatar el Villarreal en el minuto 53, pero el poste de la portería defendida por Vizoso escupió el esférico. También se rozó el 2-0 para las béticas, pero en esta ocasión el larguero frenó el tiro de Laura. Y con el tiempo cumplido, en el minuto 95, se hizo justicia y Aixa Salvador firmó las tablas.

Ficha técnica:

-1- Real Betis: Vizoso; Mabel (Sara Sánchez, min. 81), Vicky, Ángela (Manchón, min. 81), Marina, Guerrero (Daniela, min. 71), María Ruiz, Montilla (Andrea, min. 71), Zounir, Carla (M. Gómez, min. 86) y Solozábal.

-1- Villarreal: Quesada; Miguélez, Laura (Albeta, min. 59), Cienfu, María (Luna, min. 59), Querol (Aixa, min. 59), Sara Medina, Nerea, Moreira, Macías (Martuka, min. 75) y Lauris (Alexia Jr, min. 75).

Goles: 1-0. Min. 27: Zounir. 1-1. Min. 95: Aixa Salvador

Árbitro: Alejandra Raza Alcolea (Extremadura). Amonestó a las locales Ángela y María Cruz; y a las visitantes Laura, Querol y Nerea.

Incidencias: CD Rafa Gordillo.

Entrada: 600 espectadores.