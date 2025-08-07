Contracrónica del Arsenal-Villarreal: De los ecos del pasado al futuro de Danjuma

El Arsenal está ligado a varias de las páginas más recordadas de la historia (europea) del Villarreal CF. Y, cómo no podía ser de otra forma, el Emirates, donde el Submarino, en mayo del 2021, selló el pasaporte para su primera final.

Aún en pandemia, los de Unai Emery defendían un corto 2-1, por el penalti transformado por el entonces gunner Nicolas Pepe. Aquella noche, Gero Rulli, los postes y una actuación coral permitieron resistir y, con el 0-0, clasificarse para la final de Gdansk. Ya saben cómo terminó todo aquello...

En 2009, lo que había estado en juego eran los cuartos de final de la Champions. De nuevo actuando primero en casa, pero con un peor marcador (1-1), los londinenses dieron pocas opciones en la vuelta, donde vencieron por 3-0.

Con todo, esta rivalidad nació en las últimas noches de vida de Highbury, el hogar de los gunners de 1913 al 2006. El 1-0 en el ya desaparecido estadio dejaba las espadas en todo lo alto para un desenlace también recordado por la familia grogueta: el penalti fallado por Juan Román Riquelme en el último suspiro, que habría abierto de par en par las puertas de la prórroga. El 0-0, esta vez, fue condenatorio para los amarillos.

Además, los dos clubs están unidos por jugadores inolvidables como Santi Cazorla y Robert Pirès. El ya citado Pepe o Denis Suárez han vestido ambas camisetas.

'Lo' de Danjuma

Arnaut Danjuma es, en los últimos veranos, una de las incógnitas habituales en el Villarreal, solo que esta vez con una diferencia sustancias: es su último año de contrato. No tiene un mercado fácil el neerlandés, que apenas si ha brillado en sus cesiones; por ello, el club amarillo ve con buenos ojos la propuesta que le ha llegado desde Turquía, que el neerlandés no acepta todavía.

El Trabzonspor habría puesto encima de la mesa 5,5 millones de euros, una cantidad que mitigaría en parte los casi 24 kilos pagados hace cuatro años al Bournemouth. Será un negocio ruinoso, pero, al menos, permitiría recuperar una parte y ahorrarse una importante ficha, con su repercusión en la masa salarial.

Con todo, Danjuma parece decidido a esperar, a la espera de un destino mejor. Por ello, no hay que descartar lo que sucedió el verano pasado, cuando disputó las tres primeras jornadas de amarillo (anotando dos goles), previo a su préstamo al Girona.

Mientras tanto, cerró el triunfo del Submarino en el Emirates, al poco de salir pasada la hora de partido: galopada y tiro cruzado que Kepa Arrizabalaga no paró.

'Lo' de Partey

Por otro lado, el Villarreal anunciará, entre hoy y mañana, el fichaje de Thomas Partey por una temporada, más otra opcional.

Todo sujeto, claro está, a que el centrocampista ghanés de 32 años no sea condenado por alguno de los seis graves delitos de índole sexual de los que está acusado, después de que, este martes, el Tribunal de Magistrados de Westminster (Londres) le dejara en libertad bajo fianza.