La competencia en la portería del Villarreal según Luiz Júnior: "No es un problema el contar con tres porteros"
El guardameta brasileño atiende al Mediterráneo y reflexiona sobre la llegada de Arnau Tenas para competir por un puesto junto a él y Diego Conde
Ismael Mateu
Una de las situaciones que se han dado tras el cierre del mercado de fichajes es el hecho de tener más de dos guardametas de nivel en la plantilla del Villarreal CF. Para Luiz Júnior «no es un problema el contar con tres porteros», en referencia a tener que pelear por el puesto con Diego Conde, que ya estaba el pasado ejercicio, y con el recién llegado Arnau Tenas, procedente del PSG. «Existe una competencia sana», argumentó. «Que haya tres porteros no es malo», remarcó.
Sobre cómo lo están llevando los cancerberos fue sincero: «Hay muy buen clima entre nosotros. Tenemos un grupo de porteros que son muy buenos todos. Siempre damos el 100% en cada entrenamiento y eso ayuda a rendir al máximo en todo momento y no da opción a relajación alguna», argumentó.
El guardameta brasileño incluso destacó que «el hecho de que seamos tres porteros no lo considero una presión para el que es titular, sino una ayuda». «Nos ayudamos todos y competimos muy bien. Diego, Arnau y, además, Rubén (por Rubén Gómez, meta del filial) son muy buenos profesionales y muy buenas personas. Tenemos un grupo top como porteros y como personas», destacó.
Luiz Júnior es consciente que debe seguir trabajando en la misma línea y darlo todo para seguir teniendo la confianza de Marcelino. «Es un privilegio ser el guardameta del Villarreal», finalizó.
