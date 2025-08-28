City, Ajax y Juventus visitarán La Cerámica: conoce los rivales del Villarreal en la Champions League

El Grimaldi Forum de Mónaco acoge este jueves el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2025/26, en el que está inmerso el Villarreal CF. Ocho serán los rivales en este nuevo formato de la máxima competición continental. El club de la Plana Baixa estaba encuadrado en bombo 2 del sorteo.

Esta nueva competición pasó de los 32 equipos habituales a un total de 36, quienes han de buscar una plaza en octavos en una liguilla donde cada uno de ellos se medirá a ocho rivales, jugando cuatro partidos en casa y cuatro a domicilio. Es decir, el Villarreal disputará cuatro encuentros ante su afición en el Estadio de la Cerámica y otros cuatro fuera.

Dichos 36 equipos se han agrupado en cuatro bombos, según su coeficiente individual junto al pasado campeón, que siempre es parte del bombo 1. Durante el sorteo se han ido extrayendo de forma manual, una a una, las bolas de cada uno de los equipos y un software las ha emparejado con quienes han quedado definidos como sus rivales en esta fase, al tiempo que decidirá qué partidos juegan en casa y cuáles fuera.

Los rivales amarillos

En un evento liderado por dos leyendas como los exfutbolistas Kaka y Zlatan Ibrahimovic, al Submarino le ha caído en suerte enfrentarse fuera de casa al Borussia Dortmund (Alemania) y Bayer Leverkusen (Alemania), Tottenham de Londres (Inglaterra) y Pafos (Chipre), mientras que en el Estadio de la Cerámica recibirá a Manchester City (Inglaterra), Juventus de Turín (Italia), Ajax de Amsterdam (Países Bajos) y Copenhague (Dinamarca).

Así será la Fase de Liga

La primera ronda de la liguilla, que el Liverpool ganó el curso pasado, se celebrará entre el 16 y 18 del próximo mes de septiembre, y será el 28 de enero de 2026 cuando finalice este prólogo de la máxima competición europea para dar paso a las eliminatorias. Primero será el turno de los play-offs eliminatorios que disputarán los equipos clasificados entre los puestos 9º y 24º, y después llegarán los octavos de final que se jugarán entre el 10-11 y 17-18 del mes de marzo.

Por su parte, las semifinales se disputarán el 28-29 de abril y el 5-6 de mayo, mientras que la final será el 30 de mayo.

La final, en Budapest

El partido que determinará al campeón de Liga de Campeones 2025/26 tendrá como escenario el Puskás Aréna de Budapest. El estadio ya albergó la final de la Europa League en 2023, pero será la primera vez que la final de la máxima competición continental se realice en Hungría. El sueño del Villarreal en la Champions continúa.

Estos son los rivales del Submarino