El Chelsea cierra la puerta al Villarreal por Renato Veiga... ¿por ahora?

Hasta el día 1 de septiembre, fecha en la que se cierra el mercado de verano de fichajes, todo puede pasar. Si no, que se lo digan al Villarreal CF. Parace que contratar a los futbolistas que reúnen el perfil para convertirse en refuerzos de Champions League es, por ahora, complicado dado los desorbitados precios que solicitan sus clubs de origen.

Casos como el de Axel Disasi (Chelsea) y Artem Dovbyk (Roma), por los que se piden más de 30 millones de euros, son un claro ejemplo. Pero, a medida que se acerque dicho 1 de septiembre, todo puede cambiar.

El conjunto amarillo sigue trabajando contrarreloj en busca de apuntalar la plantilla, donde dos defensas y uno o dos delanteros son los perfiles deseados. Ayer, el periodista Fabrizio Romano destapó el interés del Submarino por el central zurdo Renato Veiga, internacional absoluto por Portugal de 22 años y 1.90 m de altura.

Mediterráneo ha podido saber que el zaguero está en la agenda grogueta y es del agrado de Marcelino García Toral, hasta tal punto que el club de la Plana Baixa ha presentado una primera oferta a su club propietario, el Chelsea, la cual ha sido rechazada.

Su historial

El defensa luso, que en la segunda vuelta de la pasada campaña estuvo cedido a la Juventus italiana por 4 millones de euros, se formó en la cantera del Sporting de Lisboa, y ha pasado por clubos como el Lakhlej Foot Academie de Qatar, Ausburgo alemán y Basilea. Hasta que el pasado verano, en julio del 2024, el Chelsea lo compró por 14 millones de euros a los suizos.

Tras no cuajar en el Chelsea (7 partidos de Premier League), Renato Veiga jugó en la Serie A (13 con la Juve). La idea del jugador es dejar el Chelsea, pero el club inglés pide alrededor de 30 millones (lo mismo que por Axel Disasi, por el que también pujaron los groguets), una cantidad muy lejana a la ofrecida por el Villarreal.

¿Pape Gueye a Oriente Medio?

Otro caso que saltó a la palestra fue el interés del Neom de Arabia Saudí por el mediocentro senegalés Pape Gueye. RMC Sport, prestigioso medio de comunicación francés, publicó el interés del millonario club saudí por el 'box to box' internacional por Senegal. Pero en el seno del Villarreal CF impera la tranquilidad y se remiten a la cláusula del jugador: 40 millones de euros. Pero, ya se sabe, hasta el 1 de septiembre todo puede pasar.