La 'otra' Champions del Villarreal

El Villarreal CF no solo jugará la UEFA Champions League, sino que su juvenil lo hará en la UEFA Youth League, en lo que será la tercera participación en la historia de los groguets.

Esta temporada a los mandos de Pepe Reina, los amarillos ya conocen su propia hoja de ruta, que difiere un tanto de la del conjunto dirigido por Marcelino García Toral. Así, el estandarte de la Cantera Grogueta se enfrentará, en la fase liga, a los seis primeros adversarios, entre el 16 de septiembre y el 10 de diciembre del 2025 (como queda registrado en el gráfico que aparece más abajo).

El debut será el próximo martes, 15 de septiembre del 2025, a las 14.00 horas, en Hotspur Way, el complejo de entrenamientos con que la escuadra londinense cuenta en la localidad de Enfield, 20 kilómetros al norte de la capital británica.

Los partidos

Tottenham Hotspur-Villarreal. Hotspur Way - 16 de septiembre, a las 14.00 horas Villarreal-Juventus. Mini Estadi - 1 de octubre, a las 12.00 horas Villarreal-Manchester City. Mini Estadi - 21 de octubre, a las 12.00 horas Pafos-Villarreal. Stelos Kyriakides - 5 de noviembre, 13.00 horas Borussia Dortmund-Villarreal. Hohenbuschei - 25 noviembre, a las 16,00 horas Villarreal-Copenhague. Mini Estadi - 10 de diciembre, a las 12.00 horas

Así será el formato

La UEFA Youth League (UYL) incluye los 36 representantes juveniles de los clubs que se han clasificado para la fase liga de la Champions, además de una ruta paralela que enfrenta a los campeones nacionales de las distintas federaciones miembro de la UEFA.

De los 36 participantes de la ruta Champions, se clasificarán los 22 mejor clasificados para los dieciseisavos de final.

A partir de entonces, las eliminatorias se disputarán a partido único. Ahí, los clasificados del 1º al 6º (ruta Champions) jugarán contra los clasificados del 17º al 22º; mientras que los clasificados del 7º al 16º se enfrentarán a los 10 clasificados por la ruta de los campeones nacionales.

Rondas finales

A partir de los octavos de final, el sorteo será abierto.

La fase final a cuatro, con semifinales y final, será, del 17 al 20 de abril del 2026, en el Centro Deportivo Colovray en Nyón (Suiza).

