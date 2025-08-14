Cazorla vuelve a Primera en su otra casa

Después de más de 24 años, el Real Oviedo vuelve a la Primera División y lo hace en un escenario cargado de historia: La Cerámica, hogar del Villarreal y antigua casa de Santi Cazorla.

Este viernes (21.30 horas), el centrocampista vuelve a la élite con el cuadro carbayón, en un partido que enfrenta la ilusión del equipo asturiano con la experiencia de un Villarreal de alto calibre. Cazorla, que militó en el Villarreal durante nueve temporadas, repartidas en dos etapas diferentes, jugó su último encuentro en LaLiga en la campaña 2019-20 con el equipo 'groguet'.

Tras un paso por Qatar, hace dos campañas regresó al Oviedo, en el que empezó a jugar de niño, y ha sido pieza clave en el camino que ha llevado al equipo de nuevo a la máxima categoría.

Ayoze Pérez, baja

Ambos combinados llegan al encuentro sin haber cerrado aún sus plantillas y, por tanto, con sus proyectos por concluir. En el caso del Villarreal llega con ausencias destacadas, ya que a las lesiones de larga duración de jugadores como Logan Costa y Willy Kambwala se suma la del delantero Ayoze Pérez.

La situación de Denis Suárez añade un punto de incertidumbre, mientras el cuadro amarillo se prepara para una temporada exigente en la que compaginará LaLiga con la Liga de Campeones.

Por si fuera poco, el club sufrió movimientos importantes en el mercado: jugadores clave en la clasificación europea, como Álex Baena y Thierno Barry, han sido traspasados, y otras figuras veteranas del vestuario, como Raúl Albiol y Kiko Femenía, ya no forman parte del equipo.

Mourinho y Rafa Marín, al once

Entre las novedades destacan Santiago Mouriño, Rafa Marín, Thomas Partey, Alberto Moleiro y el regreso de Buchanan. De todos ellos, Mouriño en el lateral derecho, y Marín, en el eje de la defensa, parecen los candidatos más claros para ser titulares este viernes.

Al menos será un partido de equidad, ya que al Real Oviedo le quedan unos cinco fichajes para completar su plantilla antes del cierre del mercado. Pese a ello, Veljko Paunovic podrá contar con su último refuerzo, el centrocampista inglés Ovie Ejaria, y con dos canteranos que, en principio, están en la rampa de salida: Borja Sánchez y Álex Cardero.

Para suplir las bajas y los fichajes pendientes, cinco jugadores del filial completarán la expedición a La Cerámica: el portero Miguel Narváez, el central Marco Esteban, el lateral izquierdo Omar Falah, el extremo Lamine y el centrocampista Cheli.

¿La hora de Rondón?

La única duda en el once parece residir en la delantera, donde Salomón Rondón y Fede Viñas se disputan un puesto; en el resto de posiciones, Luengo sustituirá a Costas en el eje de la defensa, mientras que Alberto Reina y Luka Ilic acompañarán a Sibo en el centro del campo.

Paunovic, artífice del histórico ascenso del Oviedo a Primera División, llegó al club azul a finales de marzo y en la liga regular firmó siete victorias y tres empates; ya en el play-off, los azules eliminaron a Almería y Mirandés, cayendo únicamente en la ida de la final ante el Mirandés.

Y es que el duelo ante el Villarreal tendrá además un componente histórico: el Real Oviedo no se enfrenta a los amarillos en partido oficial desde febrero de 2001, hace 24 años y medio, cuando el submarino amarillo venció 3-1 en el Carlos Tartiere. Curiosamente, en aquel partido Veljko Paunovic fue titular con los carbayones.

Alineaciones probables:

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín y Sergi Cardona; Dani Parejo, Pape Gueye, Buchanan, Yeremy Pino; Gerard Moreno y Nicolas Pepe.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Luengo, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Ilic, Reina; Hassan, Ilyas Chaira y Fede Viñas.

Árbitro: Alejandro Muñiz.

Hora: 21:00 horas.

Estadio: La Cerámica