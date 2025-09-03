Cardona: "El objetivo de cada temporada tiene que ser estar en posiciones de Champions"

El lateral del Villarreal Sergi Cardona señaló en rueda de prensa que el objetivo de su equipo cada temporada tiene que ser luchar para acabar en posiciones que dan la clasificación para jugar la Liga de Campeones.

"El objetivo del Villarreal de cada temporada tiene que ser estar en posiciones de Champions. Y, además, estamos preparados para ello. Aún así, hay que tener en cuenta que esto es fútbol y la liga es muy larga y muy competitiva. Sabemos que es difícil, pero estamos preparados", aseguró.

"El equipo está convencido de que la plantilla es muy competitiva y que hay mucho nivel, y eso nos hace subir también la exigencia. Nos vemos capaces de competir contra cualquier equipo. La plantilla tiene mucha competencia en cada posición", agregó.

El defensor tendrá esta temporada la oportunidad de jugar por primera vez en su carrera la Liga de Campeones, algo que calificó como un sueño.

"Siempre lo he visto como algo muy lejano. Este año también es importante no pensar en lo que vendrá, sino en lo más inmediato, que es el Atlético de Madrid. Y después, recuperarnos bien y ya pensaremos en los siguientes", comentó.

Pensar en el equipo

A nivel personal, Cardona apuntó que su ilusión de esta temporada es ayudar al equipo. "Este año tendremos que ser más equipo que nunca, porque habrán partidos difíciles contra rivales de mucha entidad. Tenemos que pensar en el equipo, en lo que necesita y necesitaremos de todos. A nivel personal, con mucha ilusión, con ganas de competir en cada partido, de mejorar y de subir mi nivel", explicó.

A pesar de los numerosos refuerzos que ha realizado el club para esta temporada, el lateral izquierdo ha sido de las pocas posiciones que se ha quedado como estaba. "Quiere decir que el míster confía en Alfonso (Pedraza) y conmigo, así que muy contentos", recalcó.

"Creo que el año pasado nos funcionó bastante bien, el tener libertad para subir y añadirnos al ataque para ayudar al equipo. Una de las consignas que teníamos el año pasado era atacar mucho el área. El año pasado conseguimos ser un equipo muy goleador", indicó sobre su función ofensiva como lateral.

A pesar de reconocer el mal sabor boca que les dejó el partido de la última jornada en Vigo, donde perdieron el liderato tras empatarles el Celta en el tiempo de prolongación, Cardona calificó como "un buen inicio" estas tres primeras jornadas disputadas.

Sobre el próximo compromiso ante el Atlético de Madrid admitió que, pese al irregular comienzo de los madrileños, "será muy complicado, porque ellos también han tenido un inicio complicado y querrán hacer un buen partido ante su afición”.