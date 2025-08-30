El calendario completo del Villarreal en la Champions League 2025-26

El Villarreal CF ya conoce no solo a sus rivales, sino también el calendario que marcará su trayecto por la fase liga de la Champions League 2025-26. El conjunto de Marcelino afronta una temporada especial: vuelve a la máxima competición continental y lo hace con el formato innovador que se estrenó la pasada temporada y que garantiza duelos de primer nivel en ocho jornadas que se disputarán entre septiembre y enero.

El sorteo celebrado en Mónaco dejó un camino de enorme exigencia para el cuadro 'groguet'. En La Cerámica, el Villarreal recibirá a Manchester City, Juventus, Ajax y Copenhague; mientras que como visitante deberá medirse a Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Tottenham y Pafos. Una mezcla de gigantes europeos, rivales de peso en ligas potentes y un debutante chipriota que no debería ser subestimado.

En total, ocho jornadas que marcarán si el Villarreal consigue colarse en los ocho primeros de la tabla para acceder directamente a los octavos de final y poder evitar jugarse el billete a la próxima ronda en un 'todo o nada' en forma de playoff. Aunque la temporada pasada, de allí salió el campeón: el Paris Saint-Germain.

Un calendario duro

La UEFA confirmó este sábado por la mañana el orden definitivo de las jornadas, disipando especulaciones y permitiendo a los clubes trazar sus planes de viaje y rotación de plantilla. Evidentemente, el Villarreal, como el resto de clubes, no quiere pagar la exogencia de la Champions en otras competiciones.

El calendario del Villarreal en la fase liga de la Champions League 2025-26 Jornada 1: Tottenham - Villarreal (16 septiembre, 21:00 horas) Jornada 2: Villarreal - Juventus (1 octubre, 21:00 horas) Jornada 3: Villarreal - Manchester City (21 octubre, 21:00 horas) Jornada 4: Pafos - Villarreal (5 noviembre; 18:45 horas) Jornada 5: Borussia Dortmund - Villarreal (25 noviembre, 21:00 horas) Jornada 6: Villarreal - Copenhague (10 diciembre, 21:00 horas) Jornada 7: Villarreal - Ajax (20 enero, 21:00 horas) Jornada 8: Bayer Leverkusen - Villarreal (28 enero, 21:00 horas)

La Champions 2025-26 devuelve al Villarreal al foco europeo con un reto enorme por delante, y lo hace con tres platos fuertes para dar la bienvenida a Europa: Tottenham en Londres y Juventus y City en La Cerámica. Con el calendario ya sobre la mesa, no queda otra que prepararse para ocho duras batallas y armarse de paciencia: el camino será largo, exigente… y apasionante. ¿Hasta dónde llegará el submarino amarillo?

Formato de la nueva Champions League

La competición mantiene el formato estrenado la pasada temporada, con una liguilla única de 36 equipos en lugar de la tradicional fase de grupos. Cada club jugará ocho partidos en total y, al término de esta fase, los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final.

El Villarreal regresa a la Champions / GABRIEL UTIEL BLANCO

Los equipos que finalicen entre la novena y la vigésimo cuarta posición disputarán un playoff en febrero que definirá las ocho plazas restantes para los octavos.

Eliminatorias a partir de febrero

Tras la fase de liga, comenzará la etapa decisiva de la Champions 25/26. El playoff de acceso a octavos tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero (ida) y 24 y 25 de febrero (vuelta). Posteriormente, en marzo se jugarán los octavos de final, en abril los cuartos y entre finales de abril y principios de mayo las semifinales.

Playoff de acceso a octavos: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026, en el Puskás Aréna de Budapest

Dónde ver la Champions League 2025-26

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.

Desde SPORT, te ofreceremos en directo todos los partidos de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones, así como las crónicas de los mismos y las declaraciones de los protagonistas.