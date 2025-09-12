El Atlético, la plantilla, el calendario, el Tottenham, Gerard Moreno...: así ha sido la rueda de prensa de Marcelino

Marcelino García Toral ha comparecido en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, antes del último entrenamiento de la semana, en la previa del Atlético de Madrid-Villarreal CF de este sábado, 13 de septiembre del 2025, a las 21.00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

Estas han sido las principales frases, antes de iniciar una secuencia de 10 partidos oficiales en 43 días.

La factura de la fecha FIFA

"Uno está contento de que no haya lesionados en un parón por selecciones. Han venido todos con muy buena salud; los que han ganado más contentos, porque representar a tu país es algo especial. Estamos contentos porque, por primera vez desde que empezamos la temporada, tenemos a la plantilla con la cual vamos a disputar toda la competición, Gerard Moreno ya se ha sumado al grupo".

La valoración de la plantilla

"Estoy satisfecho con la plantilla, muy agradecido y orgulloso de todos los jugadores. Encaramos tres semanas ilusionantes, bonitas y complicadísimas, pero con la ambición de conseguir los mejores resultados posibles".

"No hemos tenido tiempo de trabajar todos juntos; algo más con Mikautadze, menos con Solomon y Oluwaseyi. Intentaremos ayudarles para que su adptación sea rapidísima, aunque la acumulación de partidos nos impedirá acelerar su adaptación, que ésta sea más larga".

Calendario

"¿No preferís vosotros que juguemos la Champions en vez de entrenar cada semana esperando el partido de liga correspondiente? Los futbolistas que estaban la temporada pasada, se lo han merecido, el club, los técnicos... Nos hemos ganado el derecho a jugar la Champions que, con el nuevo formato, ofrece partidos de mucho nivel. Ahora vamos al Metropolitano con toda la ilusión, vamos invictos después de estas tres primeras jornadas. Luego, a pensar en el siguiente encuentro. Bienvenido sea jugar estos partidos: indica el valor deportivo y económico del Villarreal".

¿Cómo ve al Atlético?

"Siempre es un equipo peligrosísimo, más si cabe en su propio estadio: solo perdió un partido la temporada pasada en casa. Todos tenemos lesiones: fuimos a Vigo sin cinco jugadores de ataque. Es un partido muy difícil, frente a un gran equipo y un excelente entrenador. Vamos con la ilusión, somos optimistas y ambiciosos".

El antídoto del Metropolitano

"Cuando no tengamos el balón, deberemos defender muy bien y seguir siendo eficaces. Tienen grandes jugadores en la faceta ofensiva, de diferentes perfiles: remate, uno contra uno… Es una plantilla súper completa y bien posicionada. Tenemos que proponer y tener personalidad. Intentaremos buscar soluciones: es un equipo muy bueno, pero nosotros también lo somos. Preveo un partido igualado, y el que tenga un porcentaje de acierto mayor se lo llevará. Somos dos buenos equipos; ambos hemos sufrido bastantes cambios, pero conservamos el mismo entrenador y las ideas de juego serán similares. Debemos mantener el nivel de solidez con el que hemos iniciado la temporada y acabado la pasada. Sabemos que es un partido muy importante para ellos, porque se han dejado puntos por el camino, pero para nosotros también".

Bien fuera de casa en la pasada campaña

"Soy partidario de mirar el presente y el futuro más inmediato. Tuvimos muchas virtudes y sumamos, muchos puntos, pero es pasado. Tenemos puestas mucha ilusión en esta; y un reto, que es volver a jugar Champions dos temporadas consecutivas. Ojalá sean numeros similares a la temporada pasada a domicilio".

¿Piensa en el Tottenham?

"Sabemos como funciona el calendario y que cabe la posibilidad de que tengamos cuatro días de descanso o tres, pero todos jugamos con las mismas opciones. Venimos del parón, futbolistas que jugaron más minutos, unos que lo hicieron el domingo y otros el martes...: valoraremos todo eso, los viajes también. Hoy es un entrenamiento importante para ver cómo están todos. Aunque [el Tottenham] esté muy cerca, yo lo veo muy lejos".