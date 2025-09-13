Atlético de Madrid-Villarreal en directo: Resultado, goles y resumen del partido de La Liga

ATLÉTICO DE MADRID 1-0 VILLARREAL | MIN.11

La presión del Atleti ha dado sus frutos. La pérdida de Sergi Cardona es grave, pero lo cierto es que eso lo ha provocado el conjunto rojiblanco. El pase atrás del jugador del Villarreal ha dejado a Julián y Barrios en una posición muy favorable para marcar.