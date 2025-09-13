Directo SPORT
La Liga
Atlético de Madrid-Villarreal en directo: Resultado, goles y resumen del partido de La Liga
Los de Simeone buscarán su primer triunfo y dejar atrás inicio ante el tercer clasificado
Xavier Zapater
ATLÉTICO DE MADRID 1-0 VILLARREAL | MIN.27
El colegiado para el juego, porque Marcos Llorente está tirado sobre el césped, cerca del círculo central. El colegiado no penalizó la acción con falta de Buchanan y lo reclamaban los jugadores del Atleti.
ATLÉTICO DE MADRID 1-0 VILLARREAL | MIN.25
Cabecea Ruggeri para depsejar un envío peligroso de Sergi Cardona al área. El partido no tiene el mismo ritmo frenético que al inicio, pero el Villarreal está amenazando ahora a la defensa rojiblanca. Veremos si puede entrar en juego Mikautadze y ser un factor diferencial para los de Marcelino.
ATLÉTICO DE MADRID 1-0 VILLARREAL | MIN.23
Parejo se lleva la primera cartulina del partido por una falta sobre Koke. Fue al suelo el centrocampista groguet e impidió el contraataque del Atleti. Tarjeta clara.
ATLÉTICO DE MADRID 1-0 VILLARREAL | MIN.22
¡OTRA PARA MOLEIRO! Espectacular el pase filtrado de Parejo para el canario, que amagó muy bien para irse de Marcos Llorente, pero su disparo con pierna izquierda se marcha cruzado.
¡Está creciendo mucho el Villarreal!
ATLÉTICO DE MADRID 1-0 VILLARREAL | MIN.20
¡Providencial Nico González! Primera posesión larga para el Villarreal, que quiso acelerar Pepé, pero tras rebasar a tres rivales, no pudo con Nico, que le arrebató el balón en el área.
ATLÉTICO DE MADRID 1-0 VILLARREAL | MIN.18
Puso bien el cuerpo ahora Mouriño para evitar la intenada por banda izquierda de Nico González. Si no llega a intervenir el defensa del Villarreal, la acción llevaba mucho peligro.
ATLÉTICO DE MADRID 1-0 VILLARREAL | MIN.15
¡Y AHORA LA TUVO MOLEIRO! Error de Barrios que le cede el balón al atacante groguet, este encaró a Jan Oblak en el uno conra uno, pero no encontró portería. El disparo del jugador del Villarreal se marchó rozando el palo izquierdo.
¡Qué momento!
ATLÉTICO DE MADRID 1-0 VILLARREAL | MIN.13
¡LA QUE HA TENIDO GIULIANO! ¡Lo tenía todo para marcar! Impresionante la jugada colectiva del Atlético para sacar el balón de atrás. Julián encontró a Giuliano dentro del área, pero el argentino cruzó demasiado su remate ante Luiz Junior.
ATLÉTICO DE MADRID 1-0 VILLARREAL | MIN.11
La presión del Atleti ha dado sus frutos. La pérdida de Sergi Cardona es grave, pero lo cierto es que eso lo ha provocado el conjunto rojiblanco. El pase atrás del jugador del Villarreal ha dejado a Julián y Barrios en una posición muy favorable para marcar.
ATLÉTICO DE MADRID 1-0 VILLARREAL | MIN.9
¡¡¡GOOOOOOOOOLLL DEL ATLÉTICO DE MADRID!!! ¡MARCA PABLO BARRIOS! Recuperación en zona peligrosa de Julián, que tan solo tiene que habilitar a Barrios para que defina con pierna izquierda en el uno contra uno. Se adelantan los del 'Cholo' muy pronto.
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- El Barça cumple con la norma deportiva: 'No hay perjuicio para el rival
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- La burbuja de Inglaterra, a punto de estallar: 43 equipos con problemas económicos
- Debut agridulce de Héctor Fort con el Elche
- El Al Nassr ataca de nuevo
- Thiago desgrana el rol del interior en el Barça
- Xabi Alonso le cierra la puerta a Mastantuono