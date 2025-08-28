Arnau Tenas, del PSG al Villarreal hasta 2029: así ha sido el curioso anuncio de su fichaje

Era un secreto a voces y tan solo faltaba que el traspaso de Arnau Tenas del PSG al Villarreal CF fuera oficial. Ha sido este jueves, a primera hora de la mañana, cuando ambos clubs han anunciado el cambio de aires del portero de Vic, que firma como groguet hasta junio de 2029. Cuatro temporadas para el meta, de 22 años, que llega con el rol de ser suplente de Luiz Júnior, la apuesta para la portería esta temporada de Marcelino García Toral.

Arnau Tenas realizará este jueves su primer entrenamiento con el resto de sus compañeros y se pondrá a las órdenes del técnico asturiano, pudiendo incluso entrar en la convocatoria para el encuentro del domingo contra el Celta de Vigo en Balaídos (17.00 horas).

La visión del Villarreal

"Arnau Tenas Ureña (Vic, Barcelona, 30 de mayo de 2001) es un joven portero que se distingue por sus extraordinarios reflejos y una rápida reacción ante disparos de corta distancia. Además, destaca por su buen manejo del balón con los pies", destaca el comunicado oficial emitido por el Villarreal, en el que además se relata que "el guardameta catalán se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona, donde brilló como uno de los cancerberos más prometedores del fútbol español. En marzo de 2019, con tan solo 17 años y aún siendo juvenil, debutó con el FC Barcelona B".

"Su gran desempeño en el filial culé despertó el interés de los grandes clubes de Europa y en 2023 el Paris Saint Germain se hizo con sus servicios. En el conjunto francés, ha ganado seis títulos, entre ellos, la Champions League, aunque no ha contado con la participación deseada", añaden.

Más datos

"Entre los principales logros de Arnau Tenas, destaca el oro olímpico conseguido en las últimas Olimpiadas de París 2024, en las que fue el portero titular de aquella histórica selección, y la consecución del Europeo Sub 19 con la Selección Española en 2019. El joven cancerbero catalán ha sido un habitual en las categorías inferiores del combinado nacional español, llegando incluso a formar parte de la convocatoria de la Selección Española absoluta en 2022, tras subir de la Sub-21 por la ausencia de un compañer", concluye el anuncio del Villarreal.