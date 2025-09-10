Análisis (a fondo) del mercado de verano de Villarreal y Atlético, los dos grandes animadores

Villarreal CF y Atlético de Madrid, este verano, han roto con la habitual hegemonía de Real Madrid y Barcelona (lógica por otra parte, al ser los clubs que más dinero reciben por derechos televisivos) a la hora de copar los dos primeros puertos en inversión en refuerzos. Las históricas ventas, junto al plus de la Champions, han llevado a los amarillos más allá de los 100 millones de euros en adquisiciones, mientras que el Atlético (al que visitará el sábado a las 21.00 horas) ha elevado su desembolso hasta los 176 kilos, con lo que cierra el top 10 europeo.

A la espera del regreso de sus respectivas selecciones, todos ellos podrán estar en el Riyadh Air Metropolitano. ¿Todos? En realidad no, porque el principal refuerzo rojiblanco, Álex Baena, es baja segura por una apendicitis.

Gasto ‘in crescendo’

El verano del Villarreal ha sido una traca hasta su postrera explosión. Aunque protagonizó importantes movimientos relativamente pronto (el fichaje de Alberto Moleiro por 16 millones; más las ventas del internacional de Roquetas de Mar por 42 y de Thierno Barry por 32,5), rubricó una recta final de infarto. Las graves lesiones de Willy Kambwala y Logan Costa le obligaron a un sobreesfuerzo en defensa, ya que más allá del préstamo de Rafa Marín (1.000.000 euros), Santiago Mouriño (10 millones) y Renato Veiga (24,5) dispararon el gasto en una demarcación que, inicialmente, no requería de una partida tan considerable.

El ataque, tanto el eje como los costados, ha multiplicado la inversión. Empezando por la punta de lanza (los 30 millones pagados por Georges Mikautadze quedan como nueva plusmarca del Submarino), complementados por los nueve kilos de Tani Oluwaseyi o los ocho para quedarse ahora en propiedad con Tajon Buchanan. Además, sobre la bocina, el también cedido Manor Solomon compensó el adiós de Yeremy Pino al Crystal Palace por 30). Marcelino García completó el centro del campo con Thomas Partey (a coste cero) y acentuó la competencia bajo palos con Arnau Tenas (a cambio de 2,5 kilos).

El balance

Con todo, el saldo ha sido positivo: el Villarreal ha ganado ocho millones de euros en una nueva y trascendental reconversión de la plantilla, con la Champions como principal estímulo. Un mercado que ha establecido nuevos récords, tanto en el capítulo de gastos como de ingresos, debido a la inflación generada por la inalcanzable Premier League, la cada vez más feroz competencia de los países árabes...

Plantando cara a la Premier League

El Atlético cerró 2024 como líder de LaLiga EA Sports y protagonizando una sólida liguilla en la Champions. Con todo, acabó despidiéndose prematuramente de los títulos, después de una importante inversión. Este verano, para acabar con la sequía, ha vuelto a tirar la casa por la ventana: ha gastado 176 millones de euros, convirtiéndose en el 10º club europeo en desembolso.

Una vez más, la Premier cimentó su estatus de liga más poderosa del mundo con un mercado de fichajes de récord: más de 3.000 millones gastados, el mayor registro de la historia, con operaciones como las de Alexander Isak, Eberechi Eze, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko y Viktor Gyökeres.

Por detrás han quedado otros campeonatos como la Serie A (1.190 kilos), la Bundesliga (856) o la LaLiga EA Sports (677). Uno de cada cuatro euros desembolsados, en el campeonato doméstico, han sido del Atlético de Madrid.

El Cholo Simeone ha recibido a Juan Musso (3 millones), Matteo Ruggeri (17), Álex Baena (42), Johnny Cardoso (24), Thiago Almada (21), Marc Pubill (16), Hancko (26), Santiago Mouriño (4, recomprado al Alavés y luego vendido al Villarreal), Giacomo Raspadori (22), Nico González (1).

Con ellos, los rojiblancos se han gastado 872 millones en las últimas siete temporadas y han ganado un solo título. Además, el inicio de la 2025/2026, de momento, ha sido todo menos ilusionante: dos puntos de nueve posibles (o sea, el peor arranque de la era Simeone desde que aterrizara en 2011).

Muy deficitario

El saldo es claramente negativo. Porque de los 110 millones ingresados en la ventana estival del 2024, ha pasado a apenas 66 (el balance de esta última ventana es de, curiosamente -110 millones).

Las salidas han sido las de Axel Witsel (Girona), César Azpilicueta (Sevilla) y Reinildo Mandava (Sunderland), por fin de contrato; Samuel Lino (Flamengo), Rodrigo Riquelme (Betis) y Ángel Correa (Tigres), traspasados; y Rodrigo de Paul (Inter Miami) y Thomas Lemar (Girona), a préstamo.

Por ellos, ha percibido 42 millones (a los que se sumarán los 15 del Inter Miami por De Paul con la compra estipulada al final de la temporada). Además, pagó cuatro kilos para volver a tener (fugaz y testimonialmente) a Mouriño y sacó seis de beneficio por su traspaso al Villarreal por 10). Contados también los 20 kilos por Arthur Vermeeren (adquirido durante el pasado curso por el Leipzig), ha ingresado unos 66 millones en este mercado de verano.