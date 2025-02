Álex Baena perdona la agresión de Valverde: "Hay que madurar"

Álex Baena vive su mejor momento como futbolista desde que llegó al Villarreal en 2022 desde el Girona. Desde su llegada al conjunto amarillo su carrera ha pasado una auténtica montaña rusa: Pasó de un 2023 el cual estuvo marcado por su incidente con Valverde que acabó en un show mediático, a un año después , acabar ganando tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos. Ahora, en este 2025, el centrocampista ha empezado el año rechazando una superoferta de Arabia en la que iba a cobrar 18 millones por temporada.

El mediapunta ha concedido una entrevista a 'Relevo' en la que ha repasado su pasado y su situación actual. Desde su altercado con Valverde, la presión mediática y como le llevaron a "casi dejarlo todo y a abandonar el fútbol", a gracias a su familia y su psicólogo poder darle la vuelta a la situación y poder mostrar su mejor nivel. Mismo nivel que hizo que el Al-Ahli quisiera pagar 60 millones por él en enero al Villarreal, una oferta que finalmente rechazó.

El centrocampista español ha empezado la entrevista hablando del que ha sido su año más feliz a nivel futbolístico, el 2024, un final de temporada que viene marcada por el asedio español en competiciones a nivel de selecciones. Baena ha querido hacer una distinción entre su rol en la Eurocopa y su papel en los Juegos Olímpicos:

"Yo creo que la Eurocopa es con lo que me quedo, desde niño soñamos con ganar una Eurocopa o un Mundial. Hemos visto los de mi generación a Casillas levantar tantas copas y ese ha sido nuestro sueño"

"En la Eurocopa sabía el rol que llevaba y lo asumía perfecto, no me importaba para nada jugar 30, ser titular o no jugar nada. Y es lo que tenemos en la Selección, que todo el mundo aporta juegue 1 minuto o 90", afirma el jugador español.

Mientrastanto, en su rol en los juegos ha explicado que no lo disfrutó tanto como en la Eurocopa ha explicado que en los Juegos llevaba más presión porque venía de ser campeón de Europa: "En los Juegos es verdad que yo lo tenía como algo histórico que tenía que conseguirlo, pero no lo disfruté tanto como la Eurocopa porque después de tantos días encerrado, entrenando, jugando", explica Baena respecto a los JJ. OO.. "

Baena también es cada día más protagonista con la selección / EFE

El pasado mercado invernal Baena sonó para Arabia, el Al-Alhi quiso pagar 60 millones por él, pero lo acabo rechazando, así manifiesta como recibió la oferta tentadora:

"Fue todo en una mañana y una tarde. Me llaman y me lo dicen, fueron muchas horas de llamadas, de charla con mi familia, de charlas con amigos. Ha sido uno de los momentos más jodidos porque es un momento que cambia tu vida totalmente. Pero todos pensamos, tanto en mi familia como yo, que no era el momento de aceptar esa oferta. Sí que nos sentamos y la miramos, pero como siempre he dicho: amo el Villarreal, creo que no era el momento de irse, de hacerlo todo tan rápido. Si tengo que salir tengo que hacer las cosas bien, todos pensamos lo mismo: tenía que quedarme. Mi sueño además es jugar la Champions y el Mundial el año que viene y mi familia igual"

Baena iba a cobrar 18 millones por temporada, pero para el jugador del conjunto submarino tiene más precio estar con la familia que cualquier suma de dinero: "Al final pasas de ser una persona rica a un futbolista rico, pero hay un mensaje que le mandé a mi familia que me acuerdo perfectamente: que yo era más feliz con ellos cerca que con todo el dinero del mundo lejos. Para mí siempre es más importante tener a los míos cerca, estar yo bien y disfrutar de España, de todo lo que tengo aquí y hacer la vida que hago aquí. Si en algún momento se presenta otra vez la oferta, pues se mirará obviamente, pero no era el momento".

Baena ha querido dejar la puerta abierta a su salida en un futuro alegando que si se fuera posiblemente sería solo a uno de los tops porque para él, el Villarreal es el cuarto equipo de España: "Si me tuviese que ir del Villarreal, pues aquí en España los 3 grandes son una opción, pero es que no hay nada que envidiar a equipos de la Premier u otros países, por más dinero que tengan".

VILLARREAL (CASTELLÓN), 20/01/2025.- El centrocampista del Villarreal Alex Baena (d) pelea un balón con el centrocampista portugués del Mallorca Samuel Costa durante el partido de LaLiga de fútbol que Villarreal CF y RCD Mallorca disputan este lunes en el estadio de La Cerámica. EFE/Andreu Esteban / Andreu Esteban. EFE

La entrevista ha proseguido con un tema un tanto delicado para el ex del Girona, el tema con Valverde y como le ha perjudicado tanto a nivel futbolístico, como psicológico, como familiar. Considera que ha madurado mucho, creciendo tanto como futbolista como persona y ahora ve las cosas de otra manera, con experiencias que pasan: "Con todo lo vivido vamos madurando. Creo que en mi caso he madurado mucho, veo las cosas de otra manera y estoy contento del cambio que he dado".

Baena no se esconde y se sincera sobre todo lo ocurrido explicando que lo de Valverde son `cosas que pasan´y que `hay que verlo de una manera que en ese momento no lo veía´. La presión mediática es algo que le ha afectado mucho y que considera que aún le persigue:

"La gente no me conoce fuera del campo y se quedan con lo que pasó, lo que ven en el campo. Es verdad que yo dentro del campo soy muy distinto: soy muy ganador, muy competitivo, que a lo mejor en ciertas acciones me paso de la raya, pero nunca es con maldad ni por ir a hacer daño"

Álex Baena ha manifestado que a pesar de ser así en el campo, fuera de él es todo lo contrario, tachándose de tímido, vergonzoso y reservado, a pesar de que, según él, la gente no lo ve así, lo que le importa como le vean los suyos:

"Desde que pasó lo de Valverde se ha impuesto que solo se vea lo negativo. Van a decirte comentarios para hacerte daño, para que lo pases mal. Yo creo que hay gente de este país se alegra porque te vaya mal que por el bien y hay que convivir con eso, que siempre van a estar dándote palos, que van a criticarte que alabarte.

Ha comentado, además, que lo que más le duele es que se metan con su familia, añadiendo que le duele mucho más que sus familiares reciban mensajes por redes:

"Así es la gente que se esconde detrás de una pantalla"

El jugador del Villarreal lo tiene claro, considera que antes de escribir un comentario, la gente piense en cómo le puede llegar a afectar tantas palabras de odio: "La gente se pone, escribe, le da a enviar y no se dan cuenta de que hay gente que lo pasa realmente mal con esas cosas. También yo creo que viene un poco por parte del periodismo, de algunos periódicos que incitan mucho a crear esa campaña, no solo hacia mí sino otros jugadores"

"Para crecer, madurar y avanzar hay que saber perdonar. Yo sé que es muy difícil que se dé esa situación, que los dos nos pongamos de acuerdo en lo que pasó, pero yo sí que me sentaría y hablaríamos. Yo por mi parte está todo bien, sé que es un tema muy delicado y difícil, pero por mi parte siempre habrá predisposición", responde acerca de si estaría dispuesto a hablar con Fede Valverde de todo lo que pasó.

Si el 2024 ha sido un año muy bueno en lo personal, el 2023 le ha marcado muy negativamente, fue un año duro después de todo lo que pasó, incluso comenta que estuvo a punto de dejar todo, de dejar el fútbol, hubo un momento que su cabeza explotó y no quería seguir. Este momento abrupto coincidió con su convocatoria de la Selección:

"Fue cuando más toqué fondo. Me acuerdo de que envié un texto a mi psicólogo que lo quería dejar. Entre todos me ayudaron, la convocatoria de la Selección me subió el ánimo. También por casualidades de la vida, el partido del Bernabéu fue mi punto de inflexión, que me lesiono por un pisotón, pero ese día fue cuando mi cabeza hizo 'click' "

Álex Baena y Valverde en una jugada / @FranBlaugrana2

Finalmente, ha querido repasar la situación actual de su equipo, afirmando que van a por la Champions League y que sería un sueño poder llegar a jugarla, manifestando que "ojalá poderla disputar con el Villarreal". Respecto a su relación con su entrenador ha dicho que Marcelino le pide que no ande por el campo:

"Me exige mucho y es verdad que desde que llegó también coincidió con mi momento en el que cambié la mentalidad y ha sido una persona muy importante, que me ha ayudado tanto dentro como fuera del campo. Solo tengo palabras de agradecimiento, aunque a veces no me guste mucho que me exija, me viene muy bien"