Álex Baena, sobre el incidente con Fede Valverde: "Lo pasamos muy mal tanto yo como mi familia"

Alex Baena es uno de los jugadores de moda en LaLiga. El internacional con ‘La Roja’ se sincera con el Club del Deportista en una entrevista en la que ha hablado de muchos temas. El de Roquetas de Mar desveló uno de sus mayores sacrificios, dejar su tierra natal con tan solo 11 años para dedicarse al fútbol: “Es difícil irse a esa edad a vivir solo y alejarte de la familia. He perdido casi toda mi infancia y adolescencia con tantos viajes fuera de casa. Ves amigos que lo que hacen cosas que tú no puedes hacer porque al día siguiente tienes partido”.

El viaje desde Roquetas a Villarreal no fue el único en su vida. Baena revela una conversación con Unai Emery que le llevó a salir cedido a Girona: “Con Unai hablé mucho durante el año, me dijo que tenía que esperar mi momento y tener paciencia, que todo llegaría. Cuando ganamos la Europa League yo ya tenía ese presentimiento de que, al año siguiente iba a tener muy pocos minutos. Hablé con él y nos dijo que lo mejor era salir para tener minutos, y la verdad que fue muy bien.”

Fue en Girona donde Alex Baena se convirtió en el futbolista que es hoy tras una etapa que recuerda con cariño: “El Girona es mi segunda casa futbolística porque allí he vivido uno de mis mejores años tanto personal como futbolístico. Hasta que no me voy al Girona cedido, no me creo yo mismo que puedo vivir del fútbol”. De Girona también se llevó consigo una gran relación con Míchel: “Tampoco éramos de hablar mucho el uno con el otro, pero teníamos una relación especial. Nos entendíamos casi sin hablar. Ahora hablamos más que cuando estábamos juntos y la verdad que lo echo un poco de menos”.

Incidente con Fede Valverde

La trayectoria de Alex Baena se vio empañada por un acontecimiento que le marcó mucho tanto a él como su familia. Baena relata en el Club del Deportista lo mal que lo pasó tras el incidente con Fede Valverde en 2023: “Lo pasamos muy mal tanto yo como mi familia. En ese momento no sabía gestionar nada porque nunca habíamos tenido esa presión mediática tanto en la prensa como cuando íbamos a jugar a los campos”. Baena explica como se apoyó en los suyos y necesitó la ayuda de un psicólogo para superar la situación: “La familia, que me apoyó mucho, la gente que estuvo a mi lado y muchas horas de psicólogo, todo esto me ayudó a soportar las críticas” y reconoce que ahora lo gestiona “de otra manera”.

El extremo izquierdo del Villarreal sigue cumpliendo sueños con la selección española con la que el verano pasado logró dos gestas, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. En la entrevista con el Club del Deportista Alex Baena desvela cuál de los dos títulos fue más especial: “Son más especiales los Juegos Olímpicos pero desde pequeño sueñas más con una Eurocopa o un Mundial” y ya pone el foco en el próximo reto con la roja, ser el primer jugador en la historia en enlazar los tres torneos de forma consecutiva: “Es un reto bonito, ilusionante y que me gustaría hacer” comenta.

Baena echa la mirada atrás en el Club del Deportista para rememorar la final de los Juegos Olímpicos ante la anfitriona Francia donde reconoce que fue “el partido en el que más tranquilo he estado”. Incluso en el primer gol de Francia donde reconoce que cometió un error, Baena lo tuvo claro: “Pensé, bueno no pasa nada, va a salir todo bien, sabía que íbamos a ganar. Incluso con el 3-3, cuando nos empataron, estaba tranquilo porque pensaba: no se nos puede escapar, imposible”.

Pese a sus buenas estadísticas, Alex Baena sigue exigiéndose más y tiene claro cual es su reto para el futuro: “ser más constante durante todo el año y sumar más números”. Baena es una de las estrellas de LaLiga llamada a salir este verano a un gran club, lo que le haría separarse del que considera su mejor amigo en el vestuario, Yeremy Pino.