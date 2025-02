Albiol, sobre las agresiones: “Son unos desgraciados, que paguen”

El defensa del Villarreal Raúl Albiol calificó de "desgraciados” a los agresores de los dos aficionados del equipo castellonense que fueron asaltados tras el duelo autonómico ante el Valencia el pasado sábado en las inmediaciones del Estadio de la Cerámica y mostró su deseo de que “paguen” por sus hechos.

Ambos seguidores, con diversidad funcional, fueron agredidos por un grupo de encapuchados y sufrieron diversos traumatismos, y uno de ellos, que juega en el Equipo de Discapacidad Intelectual del Villarreal, pasó la noche en observación para someterse a las correspondientes pruebas por las contusiones, mientras que el otro aficionado sufrió una fractura maxilofacial completa.

“Da igual los colores, da igual todo. Es una vergüenza que pasen estas cosas en el fútbol, son unos desgraciados los que le pegan una paliza a dos personas o a quien sea. Ojalá puedan identificar a esas personas y que lo paguen”, señaló Albiol.

El defensa internacional hizo estas declaraciones en la inauguración del nuevo campo de fútbol de La Torre, que ha sido financiado por el Villarreal junto al Ayuntamiento de Valencia gracias a la donación de dos millones de euros que realizó el club castellonense al programa ‘Alcem-se Esport’ de la Fundación Trinidad Alfonso presidida por Juan Roig.

“Este fin de semana, además de esto, hemos visto insultos y muchas cosas en campos de fútbol y yo creo que es un deporte donde hay que ir a disfrutar con la familia. Es lamentable que en el 2025 sigamos así y ojalá entre todos pongamos orden. En este caso han sido aficionados del Villarreal, pero da igual, no puede ser”, insistió Albiol.

“Da igual, en este caso fue entre Valencia y Villarreal. Al final pasa en otras aficiones. Hemos visto de todo este fin de semana y como he dicho, es lamentable”, subrayó.

“Ojalá puedan identificar a esas personas. No sé si son aficionados del Valencia o no, pero es que da igual. Como he dicho, eso no importa, lo importante es que no puedes agredir a alguien en la calle, ni verbal ni físicamente. Y, por lo tanto, ojalá se puedan identificar y paguen por lo que han hecho”, manifestó Albiol.