Alberto Moleiro, jugador del Villarreal, sobre la lesión de Fermín: "¿Se pueden decir palabrotas? Me parece una putada"

La lesión de Fermín López ha supuesto un duro golpe para el FC Barcelona y también para la selección española a menos de un mes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El centrocampista azulgrana sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el encuentro ante el Betis y ya ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito en Barcelona. El tiempo estimado de baja ronda los tres meses, por lo que el internacional español se perderá la gran cita del verano.

La ausencia de Fermín obliga ahora a Luis de la Fuente a recomponer su lista definitiva. El jugador del Barça era uno de los fijos en los planes del seleccionador después de una temporada sobresaliente, en la que ha firmado 13 goles y 17 asistencias y se había consolidado como una de las piezas más desequilibrantes del fútbol español.

Los jugadores del FC Barcelona (i-d) Fermín López, Gavi y Dani Olmo celebran el segundo gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

Uno de los futbolistas que aparecen como posibles alternativas para entrar en la convocatoria es Alberto Moleiro. El atacante del Villarreal ha firmado una gran primera campaña en La Cerámica, con diez goles y seis asistencias, y forma parte de la prelista manejada por De la Fuente para el Mundial. Su perfil ofensivo y su capacidad para jugar entre líneas le han colocado entre los nombres con opciones de entrar en la convocatoria definitiva que el seleccionador anunciará el próximo lunes.

Precisamente Moleiro habló sobre la lesión de Fermín durante una entrevista concedida a Manu Carreño en ‘El Larguero’ de la SER. El futbolista canario, que coincidió con el azulgrana en la selección española sub-21, mostró su tristeza por el momento que atraviesa el jugador del Barça. “Con Fermín he coincidido en la selección sub-21 bastantes veces y no sé si se pueden decir palabrotas... pero lo primero que se me vino a la cabeza es que es una putada porque ha hecho una temporada que merecía seguir así y tener continuidad. Eso lo primero. Al final no me alegra ninguna lesión y menos la de Fermín, que le conozco personalmente”.

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Cuestionado sobre si la baja del centrocampista azulgrana incrementa sus opciones de acudir al Mundial, Moleiro dejó claro que quiere ganarse el sitio por su rendimiento. “No lo sé, la verdad, a mí me gustaría ir por méritos propios. Nadie quiere ir porque se lesione otro, pero es verdad que uno tiene que estar preparado para cualquier cosa y yo me veo preparado para ir y rendir. Ojalá que pueda ser el lunes, la verdad”. El jugador del Villarreal también reconoció que todavía no ha recibido ninguna llamada desde la Federación: “No me ha llamado nadie aún, creo que me enteraré ese mismo día”.