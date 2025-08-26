¡Adiós inminente! Principio de acuerdo entre Villarreal y Crystal Palace para el traspaso de Yeremy Pino

La Premier League va a llevarse a Yeremy Pino. El Crystal Palace inglés, flamante campeón de la FA Cup 2024/25, ultima la negociación con el Villarreal CF por el fichaje del extremo internacional absoluto por España para reforzar el ataque en una temporada ilusionante para el club del sur de Londres, en la que disputará competición europea, la UEFA Europa Conference League.

La entidad londinense traspasó el pasado sábado, 23 de agosto, a su estrella, el internacional inglés Eberechi Eze, por 67,5 millones de libras, unos 78 millones de euros, cantidad desorbitada con la que ahora quiere reforzar su plantilla con futbolistas de primer nivel.

Y el escogido es Yeremy Pino, atacante canario de 22 años, quien encaja a la perfección en el rol que quiere Oliver Glasner, entrenador austriaco del Palace. El futbolista groguet, que tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, ya ha dado el "sí quiero" a la propuesta del club londinense, que le cuadruplica el sueldo, y ambos clubs negocian en una operación que superará probablemente los 30 millones de euros.

A la espera de oferta formal

Por el momento, según ha podido saber Mediterráneo, dichos contactos no se han traducido en una segunda oferta formal, pero los ingleses sí han dejado claro a la dirección deportiva del conjunto amarillo que están dispuestos a realizar una fuerte inversión. Hace unas semanas ya hubo un primer acercamiento con una propuesta de 25 millones, la cual fue rechazada.

El Crystal Palace sabe que si se acercan a los 80 millones de euros tienen muchas opciones de llevarse a un futbolista que está valorando muy en serio la posibilidad de dar el salto a la Premier League.

Cifras importantes

La propuesta económica al jugador supera con creces los emolumentos que cobra en el Villarreal, club en el que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027. Desde Inglaterra apuntan a que el Palace podría llegar los 50 millones de euros y el club amarillo nunca se ha negado a negociar la salida de ningún futbolista, siempre y cuando el propio implicado esté de acuerdo.

Las próximas horas o días se antojan determinantes en una operación en la que, a la espera de una nueva oferta formal, el Crystal Palace parece empeñado en hacerse con los servicios del internacional canario del Submarino.