Acuerdo total entre Villarreal y Crystal Palace por el traspaso de Yeremy Pino

La Premier League se lleva a Yeremy Pino. El Crystal Palace inglés, flamante campeón de la FA Cup 2024/25, ha llegado a un acuerdo con el Villarreal CF por el fichaje del extremo internacional absoluto por España , en una operación que se ha cerrado en 30 millones de euros más variables.

Un movimiento que sirve para reforzar el ataque en una temporada ilusionante para el club del sur de Londres, en la que disputará competición europea, la UEFA Europa Conference League.

La entidad londinense traspasó el pasado sábado, 23 de agosto, a su estrella, el internacional inglés Eberechi Eze, por 67,5 millones de libras, unos 78 millones de euros, cantidad desorbitada con la que ahora quiere reforzar su plantilla con futbolistas de primer nivel.

Y el escogido es Yeremy Pino, atacante canario de 22 años, quien encaja a la perfección en el rol que quiere Oliver Glasner, entrenador austriaco del Palace. El futbolista groguet, que tenía una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, ya ha dado el "sí quiero" a la propuesta del club londinense esta misma tarde. El equipo británico le cuadruplica el sueldo y ambos clubs han negociado el traspado del internacional español, en una operación que deja en las arcas del Submarino 30 millones de euros más otros que podrían darse en función de una serie de variables.

Acuerdo

Según ha podido saber Mediterráneo, la pasada semana ya hubo un primer acercamiento del Crystal Palace por Yeremy, con una propuesta de 25 millones que fue rechazada. Además, las condiciones que le ofrecía el club londinense al canario no convencieron al futbolista. Pero este martes se han precipitado los acontecimientos.

El internacional por España, tras su última renovación, tiene una ficha de alrededor de 1,2 millones de euros, y la propuesta del Palace supera los 4 millones de euros netos por ejercicio, un sueldo de jugador de primer nivel de equipos Premier de la zona media, dejando constancia las diferencias económicas que existen en estos momentos entre clubs de LaLiga y la Premier League.

Intento de renovación

Ante dicha la situación, y dado que al jugador solo le quedaba año y medio de contrato, ya que terminaba el 30 de junio del 2027, el Villarreal ha intentado retener a su canterano con una oferta de renovación que el propio Yeremy Pino ha rechazado.

Desde el Submarino en momento alguno han puesto trabas al futbolista, conscientes de que económicamente la propuesta de los londinenses es irrechazable. Ahora falta que ambos clubs alcancen un acuerdo, el cual se cerrará en breve en una gran operación de mercado satisfactoria para todas las partes.

El extremo canario, que llegó a la Cantera Grogueta en el año 2016 y cumplía su quinta temporada en el primer equipo. Con el Villarreal ha disputado 170 partidos, anotando 22 goles y dando 23 asistencias, siendo uno de los protagonistas de la consecución del título de la UEFA Europa League en 2021, además de ganar la UEFA Nations League en 2023 con España.