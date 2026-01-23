La portada SPORT de este viernes, 23 de enero 2025

El FC Barcelona ya tiene fecha para unas elecciones que llegan en un momento especialmente sensible del curso: el 15 de marzo, en plena temporada y con el equipo jugándose objetivos en el tramo decisivo, incluido el posible cruce de octavos de Champions. El calendario electoral condicionará la agenda institucional y deportiva, y obligará a los aspirantes a acelerar la preparación de sus proyectos y equipos en un contexto de alta exigencia y máxima atención mediática.

La portada SPORT de este viernes / Sport

La portada dibuja un escenario de confrontación total alrededor de Joan Laporta, con el actual presidente situado en el centro del debate y con varios frentes abiertos en clave de gobernanza, relato y oposición interna. Con nombres ya en el foco como Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Cria, el clima apunta a campaña dura: los candidatos deberán reunir más de 2.300 firmas válidas para ser considerados oficialmente, un filtro que marcará quién llega con opciones reales a la línea de salida.

El Barça recibe una mala noticia en forma de lesión: Pedri estará aproximadamente un mes de baja por una lesión muscular, una ausencia que afecta directamente a la creatividad, la pausa y el control del juego. El cuerpo técnico tendrá que reequilibrar el centro del campo —ya sea repartiendo minutos, ajustando roles o modificando matices tácticos— para sostener el rendimiento en un periodo cargado de partidos.

Marc-André ter Stegen pone el foco en el compañerismo y la convivencia competitiva bajo palos con un mensaje claro de respaldo a Joan Garcia. Sus palabras apuntan a una dinámica sana dentro del vestuario, donde la exigencia por el puesto convive con la cooperación diaria, algo clave en una posición tan específica como la portería, en la que la confianza y el ambiente cuentan casi tanto como las paradas.

El Real Madrid afronta un frente judicial relacionado con los conciertos, un asunto que mezcla gestión de eventos, impacto en el entorno y responsabilidades administrativas. El caso añade presión institucional y expone cómo el uso de grandes recintos deportivos más allá del fútbol puede convertirse en un debate complejo, donde se cruzan intereses económicos, convivencia ciudadana y cumplimiento normativo.