La portada SPORT de este miércoles 05 de noviembre de 2025

El Real Madrid sufrió su primera derrota en la presente edición de la Champions League tras caer por 1-0 frente al Liverpool en Anfield. El conjunto blanco mostró una versión muy alejada de su mejor nivel, superado por la intensidad y el ritmo del equipo inglés. Solo las intervenciones de Thibaut Courtois evitaron una goleada aún mayor que habría dejado al Madrid en una situación comprometida.

El equipo dirigido por Xabi Alonso, que hasta ahora mantenía una racha de victorias en la competición, se vio bloqueado y falto de ideas ofensivas. La ausencia de protagonismo y profundidad en ataque, así como la falta de desequilibrio, hicieron evidente la ausencia de un referente claro en el frente ofensivo. Mientras tanto, el Liverpool se mostró sólido, concentrado y eficaz para asegurar tres puntos de oro en casa.

La portada SPORT de este miércoles / SPORT.es

Por su parte, el FC Barcelona se juega un duelo clave ante el Brujas, en el que buscará mantener su buena dinámica en Champions tras la goleada al Olympiacos. El equipo azulgrana llega con moral alta y con la misión de obtener una victoria que le acerque al objetivo de clasificarse entre los ocho primeros para la siguiente fase.

Por otro lado, exigido siempre por el Union Saint Gilloise y amenazado por el 2-1 en el último tramo, el Atlético de Madrid sólo sintió suya la victoria con el 3-1 justo antes del pitido final del árbitro, entre sustos, inseguridades y la alerta general, ganador por la determinación de Giuliano Simeone, la visión de Pablo Barrios y los goles de Julián Alvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente (3-1).

La noche del terror llegó tarde en París, pero cuando lo hizo fue de esas que se recuerdan con el paso del tiempo. Y no solo por el resultado, una derrota sin paliativos contra un Bayern de Múnich superior, sino por las consecuencias que podría tener una noche donde Luis Enrique perdió a dos de sus estrellas: Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi. Si bien el Balón de Oro ha recaído de sus dolencias musculares, preocupa todavía más el estado del defensa marroquí, que se retiró entre lágrimas del verde tras una durísima entrada de Luis Díaz, autor de los dos tantos de su equipo antes de marcharse expulsado (1-2).

Susto con posteriores buenas noticias en el RCD Espanyol. El director deportivo blanquiazul Fran Garagarza sufrió un infarto agudo de miocardio en las últimas horas que le mantiene ingresado en Barcelona. Según pudo saber SPORT, se produjo durante la mañana de este martes, pero tanto el propio Garagarza como su familia querían llevarlo "con la mayor discreción posible".