Un efectivo Real Madrid se llevó el Clásico disputado este fin de semana gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, que aprovecharon las pocas oportunidades ante un Barça inofensivo y con falta de contundencia en ataque.

El conjunto blanco, sólido y certero, impuso su ritmo desde el arranque, mientras que los de Hansi Flick no lograron encontrar espacios ni frenar las embestidas madridistas.

El encuentro terminó con tensión sobre el césped: Carvajal increpó a Lamine Yamal y se formó una tangana que acabó con la expulsión de Lunin y seis jugadores amonestados. Un cierre caliente para una noche gris del conjunto azulgrana.

La portada SPORT de este lunes / SPORT.es

En baloncesto, el jugador Miles Norris está teniendo muy poco protagonismo en el conjunto azulgrana, y todavía no ha debutado en las cuatro jornadas de la Liga Endesa. Norris es el tercer estadounidense en la plantilla del Barça junto al veterano Will Clyburn y Miles Cale, ambos recién llegados al club, y claramente está siendo el jugador con menos oportunidades en el equipo blaugrana.

En motor, Lando Norris logró imponerse en el Gran Premio de México, adelantando a sus rivales directos y situándose como nuevo líder del Mundial de Fórmula 1. El piloto británico mostró una gran estrategia y ritmo constante, consolidando su gran momento de forma.

Por su parte, Àlex Márquez protagonizó una brillante actuación en el Gran Premio de Malasia, conquistando el primer lugar del podio. Le acompañaron Pedro Acosta y Joan Mir, completando un triplete español que reafirma el dominio nacional en la categoría.