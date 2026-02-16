La portada SPORT de este lunes, 16 de febrero de 2025

El titular de la portada SPORT de hoy es: Toca reaccionar. El Barça busca resetearse de inmediato tras el golpe de la Copa y en el club se interpreta que no hay espacio para lamentos. Hansi Flick ha querido trasladar un mensaje directo al vestuario: para olvidar lo ocurrido, no basta con levantar la cabeza, hay que hacerlo compitiendo. “Dar el 100% y jugar como equipo” es la idea que se repite dentro y fuera del grupo, como si el partido de hoy fuese algo más que tres puntos: una prueba de carácter.

La portada SPORT de este lunes / SPORT.es

La exigencia, además, llega con el marcador de la Liga apretando por detrás. Tras el triunfo del Madrid, el Barça se presenta esta noche en Montilivi con una ecuación simple: si quiere seguir mandando en la tabla, debe responder. El Girona–Barça (21.00 h, DAZN LaLiga) aparece como un examen incómodo, de esos que no admiten medias tintas, porque el rival conoce el escenario, se siente fuerte en casa y castiga los despistes. El Barça, por su parte, necesita una actuación que cambie el clima: recuperar energía, afinar la concentración y, sobre todo, demostrar que el equipo no se rompe cuando llegan los golpes.

Mientras tanto, la jornada deja otra sacudida importante en LaLiga: el Rayo aprovechó el “regalo” del ‘Cholo’ y firmó un correctivo contundente al Atlético: Rayo 3–Atlético 0. En Vallecas se impuso el colmillo local, la intensidad y la sensación de que el conjunto rojiblanco concedió demasiado pronto y demasiado fácil. El Rayo fue creciendo con el partido, convirtió cada duda en ventaja y terminó dibujando una derrota que obliga al Atlético a mirarse al espejo. En un campeonato donde el detalle manda, encajar un golpe así no solo duele por el resultado: duele por lo que revela.

La cara opuesta de la moneda llegó en el Palau. En Liga Endesa, el Barça de baloncesto pasó el rodillo frente al Baxi Manresa con un marcador que no admite discusión: 97–60. Una victoria de las que ordenan la semana y refuerzan convicciones, cimentada en el dominio desde el arranque y en una defensa que fue cerrando puertas hasta convertir el partido en un monólogo. La noche, además, tuvo un foco propio: el debut de récord de Kusturica, una aparición que se suma al relato del día como otra señal de reacción, esta vez en clave de parqué.

Pero no todo se juega en césped o pista. En los despachos, el Barça entra en fase de alta tensión: los precandidatos ya han solicitado las papeletas para recoger las firmas. Es el paso que marca la frontera entre la intención y la candidatura real, el tramo donde la política del club se mide con calendario, estructura y capacidad de movilización. Empieza el tiempo de la calle, de los apoyos contabilizados, de las carpetas y las prisas; el momento en el que el termómetro deja de ser la palabra y pasa a ser el número.

Y, fuera del fútbol, también hay titular de peso en el motor: tras los problemas en Baréin, en el entorno de la Fórmula 1 suena un nombre gigantesco como posible salvavidas técnico: Adrian Newey, al rescate del coche de Alonso. Cuando un monoplaza no responde, no se arregla solo con voluntad; se arregla con ideas, dirección y capacidad de convertir milésimas en rendimiento. Por eso la mera asociación de Newey con una solución ya es noticia: porque en este deporte la ingeniería decide tanto como el talento, y porque Alonso necesita un coche que le permita pelear de verdad, no sobrevivir.