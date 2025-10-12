La portada SPORT de este lunes, 13 de octubre de 2025

El presidente del FC Barcelona se convirtió en el gran protagonista del programa ‘Bestial’, emitido por 3Cat, donde repasó con su habitual carisma y cercanía su trayectoria al frente del club. Durante la entrevista, Laporta habló de su pasión por el Barça, su vínculo emocional con la entidad y su visión de futuro, dejando frases que reflejan su compromiso con el proyecto. “Me gusta ser presidente”, afirmó con una sonrisa, destacando el orgullo que siente por representar a una institución con tanta historia y exigencia. El mandatario azulgrana también recordó a Johan Cruyff, a quien calificó como “el gran inspirador del modelo Barça”, y no dudó en señalar que Lionel Messi merece “un homenaje a la altura de lo que dio al club”. El tono distendido y la conexión con el público convirtieron su aparición televisiva en uno de los momentos más comentados del fin de semana, reafirmando su imagen de líder mediático y figura central en la vida del barcelonismo.

La portada SPORT de este lunes 13 de octubre / SPORT.es

En la jornada de la Liga F, el Barça Femení volvió a mostrar su superioridad al golear al Atlético de Madrid con un contundente 0-6, en un encuentro dominado de principio a fin por las de Jonatan Giráldez. Sin embargo, la nota negativa del partido fue la lesión de Claudia Pajar, que tuvo que retirarse del campo tras un fuerte golpe y será evaluada en las próximas horas. El equipo mantiene el liderato con una actuación brillante, pero la preocupación por el estado físico de la jugadora empañó parcialmente la alegría de una nueva exhibición de fútbol ofensivo.

El Barça de baloncesto vivió una noche amarga en el Palau Blaugrana tras caer de forma sorprendente por 88-91 ante el Hoppis Lleida, en un duelo que dejó más dudas que certezas. El conjunto azulgrana no logró imponer su ritmo habitual y sufrió en defensa frente a un rival que aprovechó cada oportunidad para mantenerse en el partido hasta el final. El tropiezo, inesperado por la diferencia de plantillas, obliga al equipo de Roger Grimau a reaccionar rápidamente para no perder terreno en la clasificación de la Liga Endesa.

En Madrid, Kylian Mbappé volvió a ser noticia tras una declaración que no pasó desapercibida. En una entrevista concedida a medios franceses, el delantero aseguró que “nunca pensé en ir al Barça”, dejando claro que su destino siempre estuvo ligado al Real Madrid. El francés habló de su adaptación al equipo, de la exigencia del club blanco y del desafío que supone mantener el nivel en una plantilla plagada de estrellas. Sus palabras, directas y sin rodeos, reflejan el compromiso del atacante con el proyecto madridista y su deseo de seguir escribiendo historia en el Santiago Bernabéu.