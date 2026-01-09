La portada de SPORT de hoy viernes, 9 de enero de 2026
"¡HABRÁ CLÁSICO"
La portada de SPORT de hoy viernes, 9 de enero de 2026 es: "¡HABRÁ CLÁSICO!". Un gol en el primer minuto de Fede Valverde y otro de Rodrygo clasifican al Real Madrid para la final de la Supercopa. Sorloth recortó distancias en el minuto 58 pero al Atlético le faltó pegada y los blancos se medirán el domingo al Barça.
En clave Barça, una de las noticias ha sido el regreso de Ter Stegen a la expedición del equipo en Arabia Saudí tras solucionar sus problemas físicos.
En baloncesto, hoy viviremos el regreso de Joan Peñarroya al Palau Blaugrana con el Barça - Partizan de Euroliga, a partir de las 20:30 horas.
Hoy vuelve el fútbol de LaLiga, con el partido entre Getafe y Real Sociedad que abre la jornada 19 a partir de las 21:00 horas. Un fin de semana liguero en el que, lógicamente, no estará ninguno de los equipos de la Supercopa.
