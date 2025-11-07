La portada de SPORT de hoy viernes, 7 de noviembre de 2025

Llegó el gran día. Esta mañana, la afición del Barça podrá regresar al Spotify Camp Nou. Aún no en un partido, sino en un entrenamiento del primer equipo al que podrán asistir 23.000 personas, repartidas entre la tribuna y el gol sur, las zonas habilitadas por ahora. La popular canción 'Un dia de partit', que preside la portada de SPORT de este viernes, se podrá escuchar otra vez en las gradas de un coliseo blaugrana que sigue en reconstrucción pero que cada vez está más cerca de acoger de nuevo partidos del Barça.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Habrá que ver si después del parón llega ese momento. Antes, los de Flick deberán afrontar una visita a Balaídos, donde les espera el Celta. Eric Garcia podrá actuar pero lo hará con máscara, ya que acabó el partido de Brujas con la nariz rota.

Hablando del Celta, los de Giráldez llegan al partido del domingo con buenas sensaciones, después de su contundente triunfo en el campo del Dinamo Zagreb, en la Europa League. El otro equipo español participante en esta competición, el Betis, se exhibió en La Cartuja contra el Olympique de Lyon y acaricia un 'top 8' en el que sí están los celtiñas.

Mientras, el Real Madrid deberá visitar a un Rayo Vallecano que ayer protagonizó una gran remontada en la Conference League contra el Lech Poznan. Xabi Alonso no podrá contar con Tchouamení, quien estarás tres semanas de baja. El tolosarra se queda sin ningún mediocentro disponible. Le tocará buscar soluciones.

Y esta noche toca Clásico de basket en el Palau Blaugrana, en la Euroliga. Los de Peñarroya quieren acabar con la dictadura del Real Madrid en sus últimos enfrentamientos. Un duro examen.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.