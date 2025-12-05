La portada de SPORT de hoy viernes, 5 de diciembre de 2025

Joan Laporta lo tiene claro: el Barça está preparado para acometer alguna incorporación en el mercado de invierno. Así lo refleja la portada de SPORT de este viernes, después de las manifestaciones claras del presidente blaugrana: "Estamos listos para fichar". Laporta señaló que el equipo actual de Hansi Flick "es competitivo, pero queremos que lo sea más".

Quien no regresará al club, pese a los rumores surgidos en las últimas horas, es Iñigo Martínez. El central vasco piensa cumplir su contrato en Arabia Saudí y no volverá a vestir la camiseta blaugrana.

En Madrid, los problemas crecen. Trent Alexander-Arnold vuelve a lesionarse y ahora estará dos meses de baja, tras romperse en el partido del pasado miércoles. El exjugador del Liverpool está gafado.

Hoy es día de sorteo mundial. Se definirán los grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México del próximo verano. La selección española de Luis de la Fuente conocerá sus tres primeros rivales, aunque algunas plazas están pendientes de los partidos de repesca.

Y en la Copa del Rey, varapalo para el Espanyol en Palma de Mallorca. El Atlético Baleares, de Segunda Federación, apeó a los de Manolo González con un gol de Jaume Tovar.

Esta noche, el Barça de basket tiene una nueva cita en la Euroliga en la pista del Estrella Roja. Will Clyburn concedió una entrevista a SPORT en la que revela el estado actual del vestuario: "Con Pascual ya no nos señalamos unos a otros".

También destacamos el éxito de la primera edición del Foro Deporte y Salud, organizado por SPORT y Prensa Ibérica. Una cita que tendrá continuidad el año que viene y que reunió ponencias más que interesantes.

