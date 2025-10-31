Esta es la portada de SPORT de hoy viernes, 31 de octubre de 2025

En una entrevista exclusiva con SPORT, Jordi Alba explica los detalles de su retirada del fútbol profesional. El exjugador del FC Barcelona celebra haber compartido vestuario “con el mejor de la historia”, en referencia a Lionel Messi, y expresa su satisfacción por una carrera llena de éxitos. Alba también revela su entusiasmo por sus nuevos proyectos, especialmente su implicación en el club de su ciudad natal, L’Hospitalet.

Esta es la portada de SPORT de hoy 31 de octubre de 2025 / Sport.es

En clave culé, Hansi Flick podrá volver a contar con Robert Lewandowski, quien ha superado sus molestias físicas y está listo para el próximo compromiso liguero ante el Elche.

En Copa del Rey, el RCD Espanyol logró una importante victoria en tras imponerse 1-2 al Atlètic Lleida con doblete de Kike García

En polideportivo, destaca la suspensión por posible dopaje de Oier Lazkano. El ciclista del Red Bull - Bora está siendo investigado por anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico del Atleta durante los años 2022, 2023 y 2024 cuando corría en el Movistar.

Todo esto y mucho más en sus quioscos de confianza.