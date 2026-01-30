La portada de SPORT de hoy viernes, 30 de enero de 2026

Joan Garcia es el gran protagonista de la edición de SPORT de hoy viernes. El portero concedió una entrevista exclusiva a nuestro diario en la que deja clara su ambición: "Quiero ganar muchos títulos". El primero cayó hace pocas semanas en Yeda, pero el de Sallent quiere más.

La portada de SPORT de hoy / SPORT.es

"Me imagino teniendo éxito aquí: si sueñas a lo grande todo llego" señaló Joan. Y entre sus sueños está ser convocado por Luis de la Fuente para disputar el próximo Mundial norteamericano: "Ojalá pueda vivirlo desde dentro".

El Barça sigue con su temporada y hoy estará con la mirada puesta en el sorteo del play-off de la Champions League. Los de Flick aún no entrarán, pero conocerán cómo quedan emparejados sus posibles rivales en los octavos de final: PSG, Newcastle, Mónaco y Qarabag. Quienes sí conocerán su suerte serán el Real Madrid y el Atlético, obligados a disputar la repesca.

En el club blanco aún resuenan los ecos del ridículo espantoso en Lisboa contra el Benfica. Arbeloa genera dudas y en el club empieza a sonar con fuerza el nombre de Unai Emery como candidato al banquillo local de Chamartín.

A todo esto, esta noche arranca una nueva jornada de LaLiga EA Sports y, como hace dos semanas, lo hará en el RCDE Stadium. El Espanyol recibirá al Alavés y se conjura para acabar con su mala racha de resultados.

En basket, malas noticias para el Barça, que cayó de forma contundente en su vista a la pista del Olympiacos. Por suerte para los de Xavi Pascual, al menos pudieron conservar el 'basket average' con los griegos, ya que ganaron por 13 puntos de diferencia en la primera vuelta en el Palau Blaugrana y ayer cayeron por 87-75.

