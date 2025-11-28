La portada de SPORT de hoy viernes, 28 de noviembre de 2025

Fue una de las grandes noticias de ayer. El Barça necesita a Pedri y el canario está a punto de reaparecer tras la lesión sufrida en el pasado Clásico. 'Pedri, te necesitamos' es el titular principal de la portada de SPÒRT de hoy viernes. Ya trabajó con el grupo y se espera que tenga minutos mañana contra el Alavés, aunque el gran objetivo es que pueda ser de la partida el próximo martes, contra el Atlético. Su regreso es crucial en un momento tan importante para el equipo, sobre todo después de la derrota contra el Chelsea.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Una buena noticia que se une a otra mala noticia para el vestuario blaugrana. Uno de los futbolistas más en forma del equipo de Hansi Flick, Fermín López, estará dos semanas en el dique seco por lesión. En otras palabras, se perderá con toda seguridad los tres próximos partidos de LaLiga EA Sports -Alavés, Atlético y Betis- y habrá que ver si llega al partido de la sexta jornada de la Champions League contra el Eintracht.

En la Europa League, cara y cruz para los representantes de LaLiga EA Sports. El Betis continúa entre los mejores después de derrotar por la mínima al Utrecht en La Cartuja (2-1). Mientras, el Celta se quedó a un paso de igualar el 3-0 con el que se destacó el Ludogorets y cae del Top-8.

Hoy será un día importante para la selección española femenina, que afrontará la ida de la final de la Nations League contra Alemania en terreno germano. Las de Sonia Bermúdez intentarán encarrilar un enfrentamiento que se decidirá el próximo martes en el Metropolitano.

Por su parte, el Barça de balonmano sumó un nuevo triunfo en la EHF Champions League. Los de Carlos Ortega se impusieron en la pista danesa del GOG, en una exhibición de poder ofensivo.

También sonrió Chus Mateo en su estreno como seleccionador español de baloncesto. El extécnico del Real Madrid firmó un triunfo en el inicio del camino hacia el próximo Mundial, contra Dinamarca con 64-74.

Y siguen las presentaciones de los equipos que participarán en la próxima edición del Dakar. Isidre Esteve aspira a todo en su vigesimoprimera participación en este clásico del mundo del motor.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!