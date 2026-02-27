La portada de SPORT de hoy viernes, 27 de febrero de 2026

Frenkie de Jong vuelve a estar en el dique seco. El neerlandés sufrió una lesión en el bíceps distal de su pierna derecha en el entrenamiento del primer equipo del Barça y estará cerca de un mes de baja. La portada de SPORT de este viernes recoge como tema principal este contratiempo para Hansi Flick de cara a los próximos siete partidos del equipo blaugrana. Marc Bernal, Eric Garcia o Marc Casadó se presentan como las alternativas que baraja el técnico alemán.

El Villarreal será el próximo rival del Barça mañana, en el que será el 'centenario feliz' de Flick. El entrenador llega a los 100 partidos oficiales con el primer equipo barcelonista y lanzó un mensaje claro: "Me gusta el carácter de este equipo".

Hansi estará muy atento esta mañana al sorteo de la Champions League, en el que se decidirá definitivamente la hoja de ruta hacia Budapest. Al Barça le puede tocar el PSG o el Newcastle en la eliminatoria de octavos, jugando el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou. Por su parte, el Real Madrid se las verá contra el Manchester City o el Sporting de Portugal, mientras que el Atlético quedará emparejado con el Liverpool o el Tottenham. Los dos equipos madrileños jugarán la vuelta como visitantes.

En la Europa League, el Celta hizo los deberes contra el PAOK. Un gol de Williot ratificó el triunfo olívico y el pase a los octavos de final, donde ya estaba el Betis. Ambos equipos también conocerán hoy su suerte, igual que el Rayo Vallecano en la Conference League.

Volviendo al Real Madrid, continúa la gran preocupación por la lesión que sufre Kylian Mbappé. La gran duda es si aplicar un tratamiento conservador o bien que el francés pase por el quirófano en los próximos días.

Y en MotoGP, se acerca la primera prueba del Mundial, el GP de Tailandia. Marc Márquez intentará revalidar el título esta temporada. "Ha sido un invierno muy duro", reconoció el piloto de Cervera.

