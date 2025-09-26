La portada de SPORT de hoy viernes, 26 de septiembre de 2025

No fue una remontada, fue un remontadón. El Barça se sobrepuso al desafortunado 1-0 para levantar el partido en la segunda parte, con los tantos de Éric Garcia, Lewandowski y Araujo. Ese 'remontadón' preside la portada de la edición de SPORT de este último viernes de septiembre. Una victoria que permite a los de Flick seguir a dos puntos de distancia de un Real Madrid que mañana tendrá que afrontar el derbi contra el Atlético en el Metropolitano.

Este partido se disputó en un día en el que Aitana Bonmatí festejó su tercer Balón de Oro en un escenario de lujo: el Gran Teatre del Liceu. La de Sant Pere de Ribes posó con sus tres trofeos en tan mítico escenario, logrados por su mentalidad sobre el terreno de juego, que también es de oro.

Acabó ayer la jornada 6 de LaLiga EA Sports y, sin tiempo para respirar, comienza la jornada 7. Lo hace con un derbi catalán en Montilivi entre Girona y Espanyol. Un derbi con morbo, sin lugar a dudas.

Y la atención del mundo del golf estará centrada en Bethpage Black, donde hoy arranca la prestigiosa Ryder Cup. Jon Rahm estará entre los participantes.

