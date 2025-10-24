La portada de SPORT de hoy viernes, 24 de octubre de 2025

A medida que se acerca la hora del Clásico del fútbol español, el ambiente se va calentando. El último en hacerlo ha sido ni más ni menos que Lamine Yamal, en una animada conversación con el creador de contenidos Ibai Llanos. No se cortó hablando del Real Madrid: "Roban, se quejan...·. Y todo ello, teniendo en cuenta que se enfrentará a un Kylian Mbappé al que ha derrotado en siete partidos, por solo un triunfo del galo.

Lamine Yamal será titular en el Bernabéu pero su compañero Frenkie de Jong es duda en estos momentos. El neerlandés no pudo entrenarse ayer con el equipo a causa de unos problemas estomacales que le hacen ser duda para el choque del domingo.

Por su parte, Leo Messi también fue noticia al confirmarse su renovación por el Inter Miami. El exjugador del Barça continuará en el club estadounidense durante los próximos tres años.

Ayer visitó la redacción de SPORT el nuevo propietario del Espanyol, Alan Pace. Y no se cortó a la hora de demostrar su optimismo con el futuro del club perico: "Podemos acortar distancias con el Barça".

Y esta noche es el turno de la selección española femenina, que disputará el partido de semifinales de la Nations League contra Suecia. Todo un reto para la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez.

En ciclismo, Barcelona fue noticia en la mañana de ayer durante la presentación del Tour 2026, que arrancará desde la capital catalana. La delegación presente en París mostró su alegría por el comienzo de esta edición con tres etapas en tierras catalanas.

La cruz de la jornada fue para el Barça de basket, que fue vapuleado en el Palau Blaugrana por un Zalgiris que sacó los colores a los de Peñarroya.

