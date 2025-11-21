La portada de SPORT de hoy viernes, 21 de noviembre de 2025

Se acerca uno de los momentos más esperados por todo el barcelonismo. Mañana, el Barça disputará su primer partido oficial en el Spotify Camp Nou desde 2023. Y este es el tema principal de la portada de SPORT de hoy. Todos se apuntan al remozado escenario, incluidos Joan Garcia y Raphinha, dos jugadores que acaban de superar sus respectivas lesiones. El portero apunta a titular y el brasileño también espera tener minutos en el choque contra el Athletic.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El partido será una gran fiesta y habrá actuaciones musicales, Djs e incluso una camiseta conmemorativa que lucirán los hombres de Hansi Flick. Todo, en un día que va a ser histórico para el club blaugrana.

También espera jugar de nuevo en el Spotify Camp Nou el primer equipo femenino, que ayer salió de Stamford Bridge con el liderato de la Champions en el bolsillo, por mejor diferencia de goles respecto al Olympique de Lyon. Las de Pere Romeu empataron contra el Chelsea en un partido duro hasta el final.

Por otra parte, ayer se sortearon los cruces de la repesca europea para el Mundial 2026. Italia evitó a los cocos y puede tener un camino plácido para obtener una de las cuatro plazas en juego. Mientras, Polonia y Lewandowski se verán las caras en la primera eliminatoria con Albania.

En el mundo del motor, el Dakar 2026 empieza a calentar motores, nunca mejor dicho. El equipo Ford se presentó ayer, con Carlos Sainz y Nani Roma preparados para afrontar esta dura prueba.

Mientras, el equipo español de Copa Davis salvó los muebles en los cuartos de final de la Copa Davis. Después de la derrota de Pablo Carreño en el primer partido, Munar igualó la contienda y el dobles formado por Marcel Granollers y Pedro Martínez dio el punto definitivo frente a la República Checa.

Quien no tuvo 'rentrée' con victoria fue Xavi Pascual. El Barça de basket vivió un final cruel en la pista del Anadolu Efes, con derrota por 74-73.

Estos son algunos de los argumentos que desarrollamos en nuestra edición de SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.