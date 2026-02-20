La portada SPORT de hoy, viernes 20 de febrero de 2026

España vuelve a mirar al podio invernal con orgullo y con una historia que mezcla talento, resistencia y un punto de épica. Oriol Cardona ha roto una sequía de 54 años y ha conquistado el segundo oro de España en unos Juegos Olímpicos de invierno. A su lado, Ana Alonso ha firmado un bronce que emociona por el contexto: apenas cinco meses después de ser arrollada por un coche y destrozarse una rodilla, ha vuelto a competir al máximo nivel. La foto de ambos con las medallas resume el momento y deja un objetivo inmediato: la pareja parte como gran candidata en el relevo mixto del sábado, con la sensación de que lo conseguido puede ser solo el inicio.

En Barcelona, el foco se desplaza del podio al vestuario. Terapia de Flick con la plantilla describe un encuentro poco habitual en el fútbol de élite: técnico y jugadores se reunieron para hacer autocrítica durante una hora. No se trata solo de corregir detalles tácticos, sino de ordenar sensaciones, asumir responsabilidades y reconstruir confianza. Cuando un equipo necesita estabilidad, a veces el primer paso no está en el césped, sino en mirarse de frente y aceptar qué se está haciendo mal.

El motor, mientras tanto, deja una señal de alerta en plena pretemporada. En el test en Bahréin, el Aston Martin deja tirado a Alonso, un contratiempo que no define una temporada, pero sí inquieta por lo que implica: tiempo perdido, pruebas sin completar y datos que no llegan. En una Fórmula 1 cada vez más ajustada, cada tanda cuenta, y cualquier problema mecánico se convierte en presión añadida para el equipo y el piloto.

En clave de baloncesto, la Copa entra en fase decisiva con un duelo que no admite matices. En el Barça-Ucam (21:00h), Darío Brizuela lo resume con claridad: “El único plan es ganar hoy”. En este tipo de partidos, el margen de error se reduce a la mínima expresión y la gestión emocional pesa tanto como el acierto. Además, la jornada ya ha dejado consecuencias: la Penya, apeada de la Copa, y el Madrid y el Valencia, a semifinales. Experiencia, oficio y momentos concretos han marcado el camino hacia la penúltima ronda, donde ya no hay partidos “cómodos”, solo pulsos de máxima exigencia.

En tenis, el torneo de Qatar abre un escenario interesante. Sinner, fuera; vía libre para Alcaraz es una lectura directa de cómo una eliminación cambia el mapa del cuadro. Para Carlos Alcaraz, la oportunidad crece, pero también la responsabilidad: cuando el camino parece despejarse, la clave está en mantener la intensidad y no regalar nada, porque los torneos se ganan también en días grises, no solo en noches brillantes.

Y en el horizonte del club, el Barça femenino mira más allá del presente inmediato. Refuerzos: fichajes de futuro, Nielsen y Pennock apunta a planificación y proyección, un movimiento que habla de continuidad y de estructura en un contexto donde cada temporada exige renovarse para seguir dominando.

La portada se completa con una frase que promete debate interno: Jaume Guardiola: “La realidad paralela de Eduard Romeu”. En un club como el Barça, la narrativa institucional y la realidad económica siempre generan fricción, y cualquier declaración se interpreta como posicionamiento, aviso o respuesta.