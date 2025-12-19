La portada de SPORT de hoy viernes, 19 de diciembre de 2025

Joan Laporta no dejó a nadie diferente en la cena navideña del FC Barcelona. "Haremos historia", manifestó el dirigente en su discurso ante las plantillas y empleados del club, tal y como reza la portada de SPORT de este viernes. Y volvió a tirar con bala contra el Real Madrid -"nos tienen envidia" y su canal de televisión: "Es un bodrio que solo vomita mentiras e intoxican".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El presidente del Barça tiene un gran objetivo por delante: renovar a Hansi Flick. La intención del club es ampliar el contrato del técnico alemán al menos por una temporada más. De esta manera aseguraría un mínimo de tres campañas en el banquillo blaugrana.

Flick cuenta con Lamine Yamal, un futbolista elogiado también por el director técnico de la selección española, Aitor Karanka. "España nunca tuvo un jugador como Lamine", reconoció el entrenador vasco en una entrevista concedida a SPORT.

Ayer se definió la hoja de ruta del Barça en las eliminatorias de la Women's Champions League. Las de Pere Romeu se enfrentarán en cuartos de final al París FC o al Real Madrid, mientras que si llegan a semifinales tendrían como posibles rivales al Atlético, Manchester United o Bayern Múnich.

Y en marzo llegará un partido con morbo. El duelo Messi-Lamine Yamal se vivirá en Doha. España y Argentina protagonizarán la Finalissima entre las últimas campeonas de la Eurocopa y la Copa América.

