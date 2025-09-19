La portada de SPORT de hoy viernes, 19 de septiembre de 2025

Como no podía ser de otra manera, la portada de SPORT de este viernes está dedicada al gran triunfo del Barça en su debut en la presente edición de la Champions League. Marcus Rashford firmó su primera gran noche como jugador blaugrana, con un doblete decisivo para los de Flick. El Newcastle apretó de lo lindo, pero Joan Garcia también realizó un partidazo y solo pudo ser batido por Gordon en las postrimerías del choque.

También se estrenó con victoria el Manchester City. El equipo de Pep Guardiola se impuso a un Nápoles que se quedó con diez jugadores por la expulsión de Di Lorenzo, VAR mediante. Haaland y Doku anotaron las dos dianas mancunianas.

En la Champions femenina habrá triple representación de la Liga F. Real Madrid y Atlético cerraron ayer su pase a la fase Liga que se sorteará esta mañana. El Barça ya esperaba en el bombo. El sistema será idéntico al de la Champions masculina.

La noticia del Real Madrid está en los tribunales. El canterano Raúl Asencio ve cómo el juez ha decidido abrir el juicio contra él por la difusión de videos de una menor. La fiscalía pide m´s de dos años de prisión para el central.

Y malas noticias para el Barça de balonmano, que cayó en el Palau Blaugrana en el segundo partido de la Champions League. El Magdeburgo derrotó a los de Carlos Ortega por 21-22.

