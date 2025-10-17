La portada SPORT de hoy, viernes 17 de octubre de 2025

Grandes noticias para el Barça antes del próximo duelo liguero ante el Girona: Lamine Yamal y Fermín López han avanzado en su recuperación y estarán disponibles para recibir el alta médica. Ambos futbolistas, formados en la cantera blaugrana, apuntan a ser piezas clave en los planes de Hansi Flick, quien deberá hacer malabares para formar un once competitivo debido a las múltiples bajas que aquejan al equipo.

El regreso de los jóvenes talentos supone un alivio para el técnico alemán, que busca soluciones dentro de la plantilla ante un calendario exigente. La vuelta de Lamine y Fermín ofrece no solo frescura, sino también ilusión en un momento en el que el Barça necesita recuperar sensaciones.

La portada SPORT de este viernes / SPORT.es

El tesorero azulgrana, Ferran Olivé, analizó la gran reforma del estadio y el papel de la constructora: “Limak tiene más solvencia técnica que la mayoría”, subrayó, en un mensaje de confianza sobre el avance del proyecto. Por otro lado, Sandro Rosell salió al paso de las críticas y reivindicó su etapa al frente del club: “Fueron los cuatro mejores años del Barça”, afirmó, defendiendo su gestión y el legado de aquel periodo.

En el Real Madrid, Dean Huijsen es seria duda para el Clásico, contratiempo que añade incertidumbre a la zaga mientras el cuerpo técnico cruza los dedos por recuperar efectivos.

En baloncesto, el Barça acusó el desgaste del calendario y cayó en Dubái por 83 a 78. Un tropiezo que supone la segunda derrota en Euroliga y la cuarta en lo que va de temporada. En el partido, Keita volvió a ser titular por delante de un Fall que volvió a quedar fuera de al convocatoria.