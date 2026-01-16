La portada de SPORT de hoy viernes, 16 de enero de 2026

El Barça no falló y sigue adelante en la Copa del Rey. El equipo de Hansi Flick no lo tuvo nada fácil en su visita a los Campos de Sport de El Sardinero, ante un Racing que se defendió como pudo. Al final, los goles de Ferran Torres y Lamine Yamal -y un excepcional paradón de Joan Garcia- dieron al Barça el pasaporte a los cuartos de final. Obviamente, este es el tema de apertura de la portada de SPORT de este viernes.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Ahora, el conjunto blaugrana espera rival en la antepenúltima ronda, que también será a partido único. Albacete -único superviviente de LaLIga HyperMotion-, Atlético, Athletic, Real Sociedad, Betis, Valencia y Alavés pueden cruzarse en el camino de los de Flick en pos de revalidar el título el KO.

Quien no estará en el sorteo de este lunes es el Real Madrid. Mientras aún resuenan en la Villa y Corte los ecos del estrepitoso fracaso del nuevo proyecto de Arbeloa en el Carlos Belmonte, mañana la afición blanca se pronunciará bajo el techo retráctil del remodelado Bernabéu, en la visita del Levante en LaLiga EA Sports. Un partido en el que Kylian Mbappé no estará sobre el césped ya que continúa en el dique seco.

La jornada se inicia esta noche en el RCDE Stadium. El Espanyol recibe al Girona en un nuevo derbi catalán. Será un derbi de autor, en el que Manolo González enfrentará su estilo al de Míchel Sánchez. Un choque que promete ser electrizante.

Y hoy hay partidazo de Euroliga. Real Madrid y Barça vuelven a verse las caras en el Movistar Arena. Los de Xavi Pascual buscan repetir el triunfo que ya lograron hace dos semanas en la Liga Endesa en el mismo escenario.

