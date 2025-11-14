La portada de SPORT de hoy viernes, 14 de noviembre de 2025

Ladislao Kubala, Johan Cruyff... y Leo Messi. Tres leyendas del Barça que en un futuro no muy lejano tendrán algo en común: una estatua en el Spotify Camp Nou. Los dos primeros ya la tienen y el rosarino también la tendrá, según anunció ayer el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Este es el principal argumento de la portada de SPORT de este viernes, después de conocerse que la Junta Directiva blaugrana lleva tiempo con este proyecto entre manos.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En otras partes no están para estatuas, sino para huevazos. Como los que recibió el que fuera presidente de la RFEF, Luis Rubiales, durante el acto de presentación de su libro. Y lo que es peor, fue un familiar del exmandatario, su tío carnal, quien fue el autor de los lanzamientos.

SPORT recoge hoy una entrevista con una de las caras nuevas del Espanyol 2025-2025, Tyhrys Dolan. "No nos sorprende estar en el Top 6", manifestó el futbolista británico analizando el buen arranque de temporada del equipo de Manolo González.

Por otra parte, ayer se confirmó el regreso de Xavi Pascual al banquillo del Barça de basket. Será la segunda etapa en el club de uno de los entrenadores más laureados de la historia del equipo blaugrana.

Y hablando de números uno, quien lo será en lo que queda de 2025 es Carlos Alcaraz. El de El Palmar se impuso a Musetti en las ATP Finals, ya espera rival en las semifinales y alcanzará lo m´s alto del ranking ATP en la próxima actualización.

