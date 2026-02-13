La portada de SPORT de hoy viernes, 13 de febrero de 2026

Noche para olvidar. El Barça salió goleado del Metropolitano en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. 'Desastre total' es el titular de cabecera de la portada de SPORT de este viernes después del 4-0 que endosó el Atlético a los de Flick. Un partido no exento de polémica, por la negligencia desde el VAR en el gol anulado a Cubarsí y una roja perdonada a Giuliano en la primera parte, pero no eximente de un flojo partido de un equipo blaugrana desnortado y abocado a la épica dentro de tres semanas en el Spotify Camp Nou.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Fue una mala noche para el barcelonismo, no solo en fútbol sino también en basket. Los de Xavi Pascual volvieron a perder en la Euroliga contra el Paris Basketball. El poco acierto en lo triples condenó a un Barça que, para colmo, perdió por lesión a Jan Vesely.

Pero las malas noticias no solo llegaron a Barcelona, sino también a Bilbao. El Athletic se expone a una dura sanción por parte de la FIFA, que por presuntas irregularidades no le permitiría fichar a nuevos jugadores en las tres próximas ventanas. En otras palabras, si se confirma el castigo, no podría realizar ninguna incorporación hasta el mercado de invierno de 2028.

Por otra parte, ayer se sorteó la fase de grupos de la Nations League 2026-2027. La selección española quedó encuadrada en el grupo A3 y se jugará el pase a los cuartos de final contra Croacia, Inglaterra y la República Checa. Un elenco complicado para los de Luis de la Fuente.

Finalmente, continúan los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin y las cosas siguen sin rodar para Aston Martin. Fernando Alonso no estuvo acertado y rodó lejos de los mejores tiempos de la sesión de ayer.

