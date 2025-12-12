La portada de SPORT de hoy viernes, 12 de diciembre de 2025

La renovación de Eric Garcia hasta 2031 fue una de las principales noticias del planeta Barça en la jornada de ayer. 'Capitán en la sombra' es el titular que preside la portada de SPORT de este viernes. Se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes para Hansi Flick y quiere seguir en esta línea. "El entrenador me da libertad y me dice que sea yo mismo", señaló Eric tras estampar su firma.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

También está en forma Marcus Rashford. El inglés es un ejemplo de solidaridad, como lo demostró ayer en su visita a escuelas y centros del Raval y de la Zona Franca, de la mano de la Fundació del FC Barcelona. Los niños y niñas se lo pasaron en grande compartiendo un buen rato con su ídolo.

En el Real Madrid, Xabi Alonso continúa en el punto de mira. La mejora en el partido de Champions contra el Manchester City -pese a la derrota por 1-2- no acaba de convencer en la Casa Blanca y todo apunta a que si el Madrid no gana en Mendizorroza al Alavés el próximo domingo, las horas del tolosarra en Chamartín pueden estar contadas.

Cara y cruz en la Europa League para los equipos españoles. El Betis se exhibió en su visita al Dinamo Zagreb, acariciando el 'top-8', mientras que al Celta se le complican las cosas después de la remontada del Bolonia en Balaídos, con doblete de Bernardeschi. También destacó el triunfo del Rayo en el campo del Jagiellonia en la Conference League.

Mientras, el Girona afrontará esta noche el primer partido de la jornada 16 en el campo de la Real Sociedad. Y Míchel fue claro hablando del portero Livakovic. "Se negó a jugar", aseguró el técnico rojiblanco.

En tenis, hoy recogemos una entrevista con Àlex Corretja. El que fuera miembro del equipo español de Copa Davis que conquistó la ensaladera en el 2000 frente a Australia elogió a Carlos Alcaraz: "Tiene espíritu Davis al cien por cien".

