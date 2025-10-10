La portada de SPORT de hoy viernes, 10 de octubre de 2025

Pau Cubarsí es el protagonista de la portada de SPORT de este viernes, 10 de octubre. El central del Barça concedió una entrevista a SPORT en la que defendió a su compañero de equipo Lamine Yamal, verbalizando que "intentan desestabilizar" al de Rocafonda. "Hay gente que no quiere que le vaya bien en la vida, pero él es muy fuerte", señaló Pau.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Quien también habló ayer fue Joan Laporta, un día después de su encuentro en Roma con su homólogo del PSG, Nasser Al Khelaïfi. "Queremos volver a la UEFA", indicó el presidente del FC Barcelona, enterrando ya totalmente el proyecto de la Superliga.

Laporta está deseando que el Barça regrese al Spotify Camp Nou, pero la cosa va para largo. El club no piensa abrir el estadi con un aforo para 27.000 espectadores y de momento seguirá en el Olímpic Lluís Companys.

En el Espanyol, uno de los jugadores más destacados es Roberto. El delantero habló con SPORT y reconoció que el técnico blanquiazul, Manolo González, "fue clave" en su fichaje después de jugar cedido la temporada pasada.

Y esta noche vuelve la Euroliga al Palau Blaugrana. El Barça recibirá al Valencia Basket, que le derrotó el pasado domingo en el debut en la Liga Endesa. Ganas de revancha por parte de los de Peñarroya.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!