La portada de SPORT de hoy sábado, 8 de noviembre de 2025

22.000 personas vivieron en primera persona un día espectacular, tal como reza la portada de SPORT de este sábado. El entrenamiento en el Spotify Camp Nou del Barça de Hansi Flick significó el regreso del público a un coliseo blaugrana al que aún le queda mucho por hacer. Con un aforo reducido pero entusiasta, el club pasó con nota esta primera experiencia, pensando ya en el que podría ser el primer partido en este escenario. Hay dos opciones a la vista: la visita del Athletic el próximo día 22 o la del Alavés el 29.

Habrá que esperar, pero de momento se vivió una jornada de emociones. Así lo expresó el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al finalizar la sesión preparatoria: "Se me han escapado algunas lágrimas".

En LaLIga EA Sports, hoy hay actividad para dos de los tres equipos catalanes. El Girona recibe al Alavés en Montilivi a la hora de comer, en la que se presenta como una nueva final para los de Míchel. Por su parte, el Espanyol será el encargado de cerrar la jornada sabatina con la visita del Villarreal al RCDE Stadium. El submarino está en el punto de mira de los de Manolo González.

Malas noticias para el Barça de basket, que perdió su noveno Clásico consecutivo. Esta vez fue en la Euroliga y en el Palau Blaugrana, donde el Real Madrid de Sergio Scariolo se impuso por 92-101. Los blancos no dieron opciones a los de Peñarroya.

