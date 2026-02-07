La portada de SPORT de hoy sábado, 7 de febrero de 2026

La renovación de Fermín López hasta 2031 es el tema de apertura de la portada de SPORT de este primer sábado del mes de febrero. El joven jugador blaugrana dejó claro su compromiso con el club blaugrana: "Nunca he tenido dudas de irme. Aquí soy feliz". Tan claro su compromiso como sus aspiraciones en la plantilla. "Sueño con ser capitán", indicó el jugador del El Campillo.

Fermín será uno de los protagonistas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports que se disputa esta tarde en el Spotify Camp Nou. Llega el Mallorca de Arrasate y Muriqi, en un choque en el que los de Flick tienen que ganar y presionar al Real Madrid, que juega mañana en Valencia.

Ayer fue día de sorteos en Las Rozas. Se definieron las semifinales de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina, con presencia del Barça en ambas competiciones. El equipo masculino se las verá con el Atlético de Madrid, con el partido de ida en el Metropolitano la próxima semana. Mientras, el conjunto de Pere Romeu quedó emparejado con el Levante Badalona, disputando el primer encuentro en el feudo badalonés, el Municipal de Palamós-Costa Brava.

Hablando del Barça femenina, malas noticias para Laia Alexandri. La defensora barcelonista se lesionó en Valdebebas el pasado jueves y ayer se confirmaron los peores pronósticos: rotura del ligamento cruzado de la rodilla, lo que le llevará al quirófano y a decir adiós a la temporada.

En basket, brillante triunfo del Barça en la Euroliga. Los de Xavi Pascual se impusieron por 91-97 en la pista del Baskonia y volvieron al camino de la victoria después de los últimos tropiezos. tanto en la competición continental como en la Liga Endesa.

Y también fue brillante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina. El acto celebrado en el estadio de San Siro centró la atención mundial, con el encendido de la antorcha descentralizado.

