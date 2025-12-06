La portada de SPORT de hoy sábado, 6 de diciembre de 2025

La suerte está echada, a falta de definir repescas. La hoja de ruta de la Copa del Mundo 2026 quedó definida ayer en Washington. 'Ilusión mundial' es el titular principal de la portada de SPORT de este sábado, después de un sorteo benévolo para las aspiraciones de España, una de las grandes favoritas al título. La 'Roja' se las verá en la primera fase con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Y en caso de pasar ronda, un máximo de cinco eliminatorias por delante en el Mundial más numeroso de la historia, con 48 selecciones en liza.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La cita de Canadá, Estados Unidos y México será el próximo verano, cuando ya hayan finalizado los torneos de clubes. En LaLIga EA Sports, el Barça afronta esta tarde una prueba de fuego en La Cartuja, donde le espera el correoso Betis. Un partido en el que no valen confianzas para los de Hansi Flick, sobre todo recordando la última visita a la capital hispalense, contra el otro equipo de la ciudad, el Sevilla.

Por ahora, los dos últimos resultados en el torneo doméstico invitan al optimismo culé. Y así lo reflejó el presidente Joan Laporta en la tradicional comida prenavideña con los medios de comunicación. "Tenemos un equipo ganador", manifestó el dirigente.

Un equipo en el que tendrá continuidad Eric Garcia. El polivalente jugador barcelonista seguirá en el club al menos hasta 2031, según anunció ayer el FC Barcelona.

Por otra parte, hoy puede ser un gran día para Leo Messi. Y también para Jordi Alba y Sergio Busquets. Estos dos últimos disputarán su último partido oficial con un Inter Miami que se juega el título de la MLS contra los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller. El equipo de Florida puede conquistar su primer gran trofeo estadounidense a nivel global.

Finalmente, hay que destacar el excelente triunfo del Barça de basket en la difícil pista del Estrella Roja. Una gran exhibición de los de Xavi Pascual, que derrotaron a los serbios por 79-89.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.