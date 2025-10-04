COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy sábado, 4 de octubre de 2025
Lamine recae y De la Fuente reaviva la polémica
SPORT.es
Lamine Yamal es el protagonista de la portada de SPORT de este sábado. El jugador blaugrana recayó de sus problemas en el pubis y estará tres semanas de baja. Si la previsión se cumple, podrá estar a punto para el clásico del próximo día 26 en el Santiago Bernabéu. Pero no podrá estar con la selección española en los próximos dos partidos.
Y es que al mediodía, el seleccionador español Luis de la Fuente anunció que el de Rocafonda estaba en la convocatoria, al tiempo que no reconoció ningún error en la gestión durante los últimos partidos, lo que provocó la pubalgia de la que ahora ha recaído Lamine. Una situación tensa que ha traído cola.
Por otra parte, ayer se inició la octava jornada de LaLiga EA Sports con la victoria de Osasuna contra el Getafe. Hoy, en el turno de sobremesa, el Girona intentará buscar la primera victoria en el campeonato en la visita del Valencia. Por la noche, el Real Madrid afrontará un examen complicado frente al Villarreal en el Santiago Bernabéu.
Hablando de exámenes, el que lo pasó con buena nota fue el Barça de basket, certificando su primer triunfo en la presente Euroliga. 96-103 en la cancha del Panathinaikos, con un partidazo de Clyburn y 'Lapro'.
En Fórmula 1, la atención está centrada en el GP de Singapur. Fernando Alonso firmó una gran sesión de libres, solo una décima y media por encima de Piastri. Licencia para soñar para el piloto asturiano.
Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT.
