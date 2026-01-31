La portada de SPORT de hoy sábado, 31 de enero de 2026

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Un joven y un veterano. Ambos serán protagonistas de la final del Open de Australia después de protagonizar sendas victorias épicas en unas semifinales inolvidables ante Sasha Zverev y Jannik Sinner, respectivamente. Como no podía ser de otra manera, esta gesta copa la portada de SPORT de este sábado. Fueron dos partidos que tardarán mucho tiempo en olvidarse y que auguran una final también épica mañana domingo.

En el mundo del fútbol, el Barça afronta hoy su partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Martínez Valero, contra un Elche que fue gran animador de la primera vuelta. Flick confía en Ferran Torres y Frenkie de Jong para mantener el liderato una semana más. También estará Fermín, quien renueva con el club hasta 2031.

Ayer se sorteó el play-off de acceso a los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid fue emparejado con el Benfica de Mourinho, precisamente el equipo que le apeó del top-8 el pasado miércoles. Por su parte, el Atlético se jugará el pase a octavos frente al Brujas.

En clave elecciones a la presidencia del Barça, hoy les ofrecemos una entrevista con Joan Camprubí. El líder de 'Som un Clam' pide la unión de la oposición a Joan Laporta ante los próximos comicios.

Volviendo a la jornada de Liga, empezó mal para el Espanyol, que cosechó una nueva derrota. Esta vez, en casa contra un Alavés que remontó el gol inicial de Roberto Fernández. Por su parte, el Girona jugará en el primer turno de este sábado en el campo del Oviedo. Una prueba para Ter Stegen y el equipo de Míchel.

Mientras, siguieron los test de Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya, con Fernando Alonso poniendo a prueba su nuevo Aston Martin.

