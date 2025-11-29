La portada de SPORT de hoy sábado, 29 de noviembre de 2025

Joan Laporta pasa al ataque. Después de las andanadas lanzadas por Florentino Pérez en la pasada asamblea del Real Madrid, el presidente del Barça contestó desde Andorra. "El Madrid tiene barcelonitis", manifestó Laporta. Una frase que preside la portada de SPORT de este sábado. Aseguró que su homólogo blanco "tiene una obsesión" con el Barça y recordó el papel de Real Madrid TV: "Es vergonzoso cómo la televisión del Madrid intenta influir en los árbitros".

Esta es la portada de SPORT de hoy

El mandatario blaugrana estará esta tarde en el palco del Spotify Camp Nou, donde el Barça recibirá al Alavés. Hansi Flick no podrá contar con Ronald Araujo, pero recupera a Pedri. Se espera que el canario tenga minutos durante este partido.

Por su parte, la selección española femenina empató sin goles contra Alemania, en el primer asalto de la final de la Nations League. Las de Sonia Bermúdez resistieron el asedio alemán, a la espera del partido de vuelta que se jugará el próximo martes en el Metropolitano.

En la MLS, esta próxima madrugada puede ser mágica para el Inter Miami de Leo Messi. El equipo rosa se enfrenta al New York City y puede meterse en la gran final de la competición doméstica estadounidense. Una gran oportunidad para Leo y compañía.

No hay que perder de vista el mundo del motor. Los focos se centran en el GP de Qatar de F1, donde Piastri se reivindicó asegurando la pole de la carrera al sprint que se disputará esta tarde. Fernando Alonso también brilló en la jornada de ayer y saldrá cuarto en esta prueba rápida.

Y en SPORT hablamos con Víctor Sada, exjugador del Barça de basket y también exmiembro del cuerpo técnico blaugrana. "Siento que le debo algo al Barça", confesó.

Estos son algunos de los argumentos informativos que recoge hoy la edición de SPORT